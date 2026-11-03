പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; ഒന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
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Published : November 3, 2026 at 7:22 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയെ പെരുനാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെരുനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വടശേരിക്കര വില്ലേജിലെ ബൗണ്ടറി ഭാഗത്ത് തടത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രമോദ് ടിപി (37) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2023 ജൂൺ മുതൽ 2026 ഒക്ടോബർ 11 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി നിരവധി തവണ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവായ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ അറിവും സമ്മതവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരുനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
പെരുനാട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്എച്ച്ഒ മിഥുൻ അശോക്, എഎസ്ഐ പി ആർ അഭിലാഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘമാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
പത്തനംതിട്ട: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയെ പെരുനാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെരുനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വടശേരിക്കര വില്ലേജിലെ ബൗണ്ടറി ഭാഗത്ത് തടത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രമോദ് ടിപി (37) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2023 ജൂൺ മുതൽ 2026 ഒക്ടോബർ 11 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി നിരവധി തവണ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവായ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ അറിവും സമ്മതവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരുനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
പെരുനാട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്എച്ച്ഒ മിഥുൻ അശോക്, എഎസ്ഐ പി ആർ അഭിലാഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘമാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.