ETV Bharat / Videos

തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട് : തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കൂടരഞ്ഞി സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി മുഫീദ (16) ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവമ്പാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ സമയത്ത് ബസ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മുഫീദയെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. 

ഇതോടെ കുട്ടി ബസിനടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ഡ്രൈവർബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടെ കുട്ടിയുടെ കാൽപാദത്തിലൂടെ ബസിൻ്റെ മുൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുഫീദയെ ആദ്യം തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതും കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നതും എല്ലാം സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് : തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കൂടരഞ്ഞി സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി മുഫീദ (16) ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവമ്പാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ സമയത്ത് ബസ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മുഫീദയെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. 

ഇതോടെ കുട്ടി ബസിനടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ഡ്രൈവർബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടെ കുട്ടിയുടെ കാൽപാദത്തിലൂടെ ബസിൻ്റെ മുൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുഫീദയെ ആദ്യം തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതും കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നതും എല്ലാം സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

For All Latest Updates

TAGGED:

KSRTC BUS INCIDENT THIRUVAMBADI
KSRTC HIT STUDENT
KSRTC HIT STUDENT THIRUVAMBADI
KOZHIKODE
THIRUVAMBADY KSRTC BUS ACCIDENT

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം WILD BOAR ATTACK KOZHIKODE ANIMAL ATTACK INJURY WILD BOAR ATTACK CCTV

വയോധികന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടുപന്നി; തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

October 8, 2026 at 5:10 PM IST
WOMENS COMMISSION KERALA WOMENS COMMISSION HEADQUARTERS VIGILANCE SEARCH AT WC HEADQUARTERS COMPLAINTS AGAINST WC

വനിതാ കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് വിജിലന്‍സ് പരിശോധന; സാമ്പത്തിക ധൂർത്ത് നടത്തിയെന്ന് പരാതി

October 8, 2026 at 5:09 PM IST
padlocking the Income Tax office Income Tax Deputy Director office protest against Gyanesh Kumar Gyanesh Kumar Resignation

ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടറുടെ ഓഫീസ് താഴിട്ട് പൂട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

October 8, 2026 at 1:17 PM IST
AMBALAPPUZHA POLICE ARREST ACCIDENT VICTIM ROBBED ALAPPUZHA ALAPPUZHA MEDICAL COLLEGE POLICE ARREST ASHKAR

ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളുടെ സ്വർണമാല മോഷ്‌ടിച്ച പ്രതി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിൽ

October 7, 2026 at 8:37 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.