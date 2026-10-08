തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
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Published : October 8, 2026 at 5:08 PM IST
കോഴിക്കോട് : തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കൂടരഞ്ഞി സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി മുഫീദ (16) ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവമ്പാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ സമയത്ത് ബസ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മുഫീദയെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ കുട്ടി ബസിനടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ഡ്രൈവർബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടെ കുട്ടിയുടെ കാൽപാദത്തിലൂടെ ബസിൻ്റെ മുൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുഫീദയെ ആദ്യം തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതും കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നതും എല്ലാം സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് : തിരുവമ്പാടിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കൂടരഞ്ഞി സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി മുഫീദ (16) ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവമ്പാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ സമയത്ത് ബസ്റ്റാൻഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മുഫീദയെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ കുട്ടി ബസിനടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന ഡ്രൈവർബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടെ കുട്ടിയുടെ കാൽപാദത്തിലൂടെ ബസിൻ്റെ മുൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുഫീദയെ ആദ്യം തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതും കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നതും എല്ലാം സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.