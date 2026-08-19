ബസ് ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടൽ; തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രികർ, അമ്പരന്ന് നാട്ടുകാർ - PLT BUS VIRAL VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 19, 2026 at 8:55 PM IST
കാസർകോട്: ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയതിൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് വന്നാൽ രണ്ടു ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ഒന്നും നോക്കിയില്ല പാഞ്ഞു വന്ന ബൈക്കിനു മുൻപിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഡ്രൈവർ, രണ്ടു ജീവനുകൾ സേഫ്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറുടെ സഡൻ ബ്രേക്കിന് കയ്യടിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. കൃത്യസമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ചെറുവത്തൂർ - പടന്ന കടപ്പുറം റൂട്ടിലോടുന്ന പി എൽ ടി പ്രൈവറ്റ് ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നിജേഷിൻ്റെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് ജീവനുകളാണ്. പ്രധാന റോഡിലേക്ക് അശ്രദ്ധമായി കയറിയ ബൈക്ക് യാത്രികർക്കാണ് നിജേഷിൻ്റെ സമയോജിത ഇടപെടൽ തുണയായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. യുവാവും യുവതിയും ചെറിയ റോഡിൽ നിന്നും പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറുകയായിരിന്നു. പെട്ടെന്ന് ബസും ഈ വഴിയിൽ എത്തി. ബസ് ഡ്രൈവർ ഉടൻ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടതിന് പിന്നാലെ ബസും ബൈക്കിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഉടൻ തന്നെ ബൈക്ക് യാത്രികൻ ബസ് ഡ്രൈവറോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി പോകുകയും ചെയ്തു. 10 വർഷമായി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നും അപകടം ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും നിജേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബൈക്കിനു മുൻപിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വാഹനം നിർത്താൻ സാധിച്ചു. രണ്ടു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും,' നിജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാസർകോട്: ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയതിൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് വന്നാൽ രണ്ടു ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ഒന്നും നോക്കിയില്ല പാഞ്ഞു വന്ന ബൈക്കിനു മുൻപിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഡ്രൈവർ, രണ്ടു ജീവനുകൾ സേഫ്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറുടെ സഡൻ ബ്രേക്കിന് കയ്യടിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. കൃത്യസമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ചെറുവത്തൂർ - പടന്ന കടപ്പുറം റൂട്ടിലോടുന്ന പി എൽ ടി പ്രൈവറ്റ് ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നിജേഷിൻ്റെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് ജീവനുകളാണ്. പ്രധാന റോഡിലേക്ക് അശ്രദ്ധമായി കയറിയ ബൈക്ക് യാത്രികർക്കാണ് നിജേഷിൻ്റെ സമയോജിത ഇടപെടൽ തുണയായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. യുവാവും യുവതിയും ചെറിയ റോഡിൽ നിന്നും പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറുകയായിരിന്നു. പെട്ടെന്ന് ബസും ഈ വഴിയിൽ എത്തി. ബസ് ഡ്രൈവർ ഉടൻ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടതിന് പിന്നാലെ ബസും ബൈക്കിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഉടൻ തന്നെ ബൈക്ക് യാത്രികൻ ബസ് ഡ്രൈവറോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി പോകുകയും ചെയ്തു. 10 വർഷമായി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നും അപകടം ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും നിജേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബൈക്കിനു മുൻപിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വാഹനം നിർത്താൻ സാധിച്ചു. രണ്ടു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും,' നിജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.