വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർന്ന് മുറ്റിയ കഞ്ചാവ് ചെടി; മങ്കരയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ - PLANTING CANNABIS IN HOME YARD
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Published : June 7, 2026 at 1:21 PM IST
പാലക്കാട്: വീട്ടുവളപ്പിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ടു വളർത്തിയ യുവാവ് മങ്കരയിൽ അറസ്റ്റിൽ. മങ്കര കാരാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി 37 കാരനായ ആസാദിനെയാണ് മങ്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
വീടിൻ്റെ പിറകുവശത്താണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ട് വളർത്തിയിരുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള 199 സെൻ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ചെടിയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കൂടാതെ മങ്കര, കോട്ടായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ അടിപിടി കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതായും സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
എസ്ഐമാരായ പൗലോസ്, സഹീദ്, എഎസ്ഐ ഷിജിത്ത്, സിപിഒ അബ്ദുൾ ഹക്കിം, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ്ഐ സി ആർ സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ആസാദിനെ പിടികൂടിയത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാത്ത് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എംഡിഎംഎ അടക്കമുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്ന് പോരുകയാണ്.
പാലക്കാട്: വീട്ടുവളപ്പിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ടു വളർത്തിയ യുവാവ് മങ്കരയിൽ അറസ്റ്റിൽ. മങ്കര കാരാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി 37 കാരനായ ആസാദിനെയാണ് മങ്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
വീടിൻ്റെ പിറകുവശത്താണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ട് വളർത്തിയിരുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള 199 സെൻ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ചെടിയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കൂടാതെ മങ്കര, കോട്ടായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ അടിപിടി കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതായും സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
എസ്ഐമാരായ പൗലോസ്, സഹീദ്, എഎസ്ഐ ഷിജിത്ത്, സിപിഒ അബ്ദുൾ ഹക്കിം, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ്ഐ സി ആർ സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ആസാദിനെ പിടികൂടിയത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാത്ത് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എംഡിഎംഎ അടക്കമുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്ന് പോരുകയാണ്.