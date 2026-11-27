എല്ലാം സിസിടിവി കണ്ടു... മാലിന്യം തള്ളിയതിന് ശിക്ഷ; മുഴുവൻ മാലിന്യവും വൃത്തിയാക്കി യുവാവ്
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Published : November 27, 2026 at 2:34 PM IST
കാസർകോട്: ദേശിയപാതയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ ആള്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണി. മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചയാളെക്കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിച്ചതിന് പുറമേ സ്ഥലത്തെ മുഴുവന് മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക പട്രോളിങ് സംഘം. ഇന്ന് രാവിലെ കാസര്കോട് ഉപ്പളയിൽ ദേശിയപാതയ്ക്ക് സമീപം മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചയാളെയാണ് സിസിടിവിയുടെ സഹായത്തോടെ കയ്യോടെ പൊക്കിയത്. ദേശിയപാത അതോറിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സിസിടിവിയില് ഇയാൾ മാലിന്യം തള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പതിയുകയായിരുന്നു.
ഉടന് തന്നെ പ്രത്യേക പട്രോളിങ് സംഘം ഇവിടെ എത്തുകയും നടപടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇയാള് കൊണ്ടിട്ട മാലിന്യത്തിന് പുറമേ മുൻപ് മറ്റുള്ളവര് തള്ളിയ മുഴുവന് മാലിന്യവും മാറ്റിച്ചു. മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരേ കര്ശന നടപടിയെടുത്തിട്ടും പിഴ നല്കിയിട്ടും മാലിന്യം തള്ളൽ തുടര്ന്നതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് മുഴുവൻ സമയ പട്രോളിങ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപ്പള ഗേറ്റിനും പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദേശിയപാതയോരത്ത് വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഹൈവേ പട്രോളിങ് സംഘവും മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസും പിടികൂടുന്നുണ്ട്. പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് പുറമെ, തള്ളിയ മാലിന്യം കുറ്റക്കാരെക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരികെ എടുപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
കാസർകോട്: ദേശിയപാതയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ ആള്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണി. മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചയാളെക്കൊണ്ട് തന്നെ എടുപ്പിച്ചതിന് പുറമേ സ്ഥലത്തെ മുഴുവന് മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക പട്രോളിങ് സംഘം. ഇന്ന് രാവിലെ കാസര്കോട് ഉപ്പളയിൽ ദേശിയപാതയ്ക്ക് സമീപം മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചയാളെയാണ് സിസിടിവിയുടെ സഹായത്തോടെ കയ്യോടെ പൊക്കിയത്. ദേശിയപാത അതോറിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സിസിടിവിയില് ഇയാൾ മാലിന്യം തള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പതിയുകയായിരുന്നു.
ഉടന് തന്നെ പ്രത്യേക പട്രോളിങ് സംഘം ഇവിടെ എത്തുകയും നടപടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇയാള് കൊണ്ടിട്ട മാലിന്യത്തിന് പുറമേ മുൻപ് മറ്റുള്ളവര് തള്ളിയ മുഴുവന് മാലിന്യവും മാറ്റിച്ചു. മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരേ കര്ശന നടപടിയെടുത്തിട്ടും പിഴ നല്കിയിട്ടും മാലിന്യം തള്ളൽ തുടര്ന്നതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് മുഴുവൻ സമയ പട്രോളിങ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപ്പള ഗേറ്റിനും പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദേശിയപാതയോരത്ത് വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഹൈവേ പട്രോളിങ് സംഘവും മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസും പിടികൂടുന്നുണ്ട്. പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് പുറമെ, തള്ളിയ മാലിന്യം കുറ്റക്കാരെക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരികെ എടുപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.