മൂന്നാർ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉടൻ പരിഹാരമെന്ന് മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ് - PC VISHNUNATH RESPONSE

pc vishnunath (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 9:10 PM IST

കോട്ടയം: മൂന്നാറിലെ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ്‌. ഇതിനാൽ ഉടൻതന്നെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും.  തീരുമാനവും ഉടനുണ്ടാകും.  പഞ്ചായത്ത്, വ്യാപാരികൾ, ഉടമകൾ തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാവും യോഗം ചേരുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതല്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്നും വിഷ്‌ണുനാഥ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ  ഓരോ തവണ എത്തുമ്പോഴും ഒരു ധൈര്യമാണ്. ടൂറിസം സംസ്‌കാരം, സിനിമ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്ന വകുപ്പാണ്. വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല-സാംസ്‌കാരിക മേഖലയും ടൂറിസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഇവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്‍റെ ഭാവിക്ക് നേട്ടമാകുമെന്നും പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇതേക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

