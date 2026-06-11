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'ഖനി'യില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന വ്യാജ സ്വർണ കട്ടികൾ വിൽപ്പന നടത്തി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്; വ്യാജ സിദ്ധന്‍ അറസ്റ്റിൽ - SELLING FAKE GOLD BARS

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കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്ക് വയ്‌ക്കുന്ന റൂറൽ എസ്.പി ബി. കൃഷ്‌ണ കുമാർ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 2:43 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: വ്യാജ സ്വർണ കട്ടികൾ വിൽപ്പന നടത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ വ്യാജ സിദ്ധനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. സ്വർണ ഖനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന സ്വർണ കട്ടികൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കെ.ജി.എഫ് സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മാധവ മംഗലത്ത് ഷാജിയെയാണ് തൃശ്ശൂർ റൂറൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ശമീറിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ചെടുത്ത കേസിലാണ് ഷാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉഴുവത്ത് കടവിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് . സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ നിരവധി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്. റൂറൽ എസ്.പി ബി. കൃഷ്‌ണ കുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഷാജി പിടിയിലായത്. മുൻപ് വ്യാജ സ്വർണ ഗണപതി വിഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലും പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ ഷാജി.

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ആഫ്രിക്ക കോലാർ ,ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്വർണ്ണ കനികളുമായി ഇയാൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. സ്വർണ്ണ മൈന്‍സിൽ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ സ്വർണ്ണമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നടന്ന റെയ്‌ഡിൽ ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണ ബാർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന  സ്വർണ്ണം പൂശിയ ചെമ്പ് ബാർ കിട്ടി. തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി ഷാജി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും  ഈ ബാറുകളാണെന്ന് റൂറൽ എസ്.പി ബി. കൃഷ്‌ണ കുമാർ പറഞ്ഞു. 

Also read:ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എ പദ്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി സിപിഎം

പത്തനംതിട്ട: വ്യാജ സ്വർണ കട്ടികൾ വിൽപ്പന നടത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ വ്യാജ സിദ്ധനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. സ്വർണ ഖനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന സ്വർണ കട്ടികൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കെ.ജി.എഫ് സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മാധവ മംഗലത്ത് ഷാജിയെയാണ് തൃശ്ശൂർ റൂറൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ശമീറിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ചെടുത്ത കേസിലാണ് ഷാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉഴുവത്ത് കടവിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് . സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ നിരവധി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്. റൂറൽ എസ്.പി ബി. കൃഷ്‌ണ കുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഷാജി പിടിയിലായത്. മുൻപ് വ്യാജ സ്വർണ ഗണപതി വിഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലും പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ ഷാജി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആഫ്രിക്ക കോലാർ ,ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്വർണ്ണ കനികളുമായി ഇയാൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. സ്വർണ്ണ മൈന്‍സിൽ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ സ്വർണ്ണമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നടന്ന റെയ്‌ഡിൽ ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണ ബാർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന  സ്വർണ്ണം പൂശിയ ചെമ്പ് ബാർ കിട്ടി. തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി ഷാജി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും  ഈ ബാറുകളാണെന്ന് റൂറൽ എസ്.പി ബി. കൃഷ്‌ണ കുമാർ പറഞ്ഞു. 

Also read:ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എ പദ്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി സിപിഎം

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TAGGED:

FAKE SWAMI ARRESTED
SELLING FAKE GOLD BARS
PATHANAMTHITTA FAKE GOLD CASE
FAKE SWAMI SHAJI
SELLING FAKE GOLD BARS

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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