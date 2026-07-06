സ്കൂട്ടറിൽ കയറിയ മൂർഖൻ പാമ്പിൽ നിന്ന് കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരൻ - SNAKES SCOOTER RIDE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 6, 2026 at 8:00 PM IST
പാലക്കാട്: സ്കൂട്ടറിൽ കയറിയ മൂർഖൻ പാമ്പിൽ നിന്നും കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരൻ . സീറ്റിനടിയിൽ കയറിയ പാമ്പിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് വടക്കന്തറ സ്വദേശി ഹരിഷ് കണ്ണന്റെ സ്കൂട്ടറിലെ സീറ്റിനടിയിലായിരുന്നു മുർഖൻ പാമ്പ് കയറിയത്. വടക്കന്തറയിൽ നിന്ന് അയ്യപുരത്തുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ ഓഫിസിലെത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം വണ്ടിയെടുത്തപ്പോഴാണ് സീറ്റിന് വെളിയിൽ പാമ്പിന്റെ വാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. പരിസരത്തുണ്ടായ വർ ചേർന്ന് സീറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. പാമ്പ് എവിടെ വച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് വാഹനത്തിൽ കയറി കൂടിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സുഹൃത്തുമായി ഏറെ നേരം സംസാരിച്ച് നിന്ന ശേഷം വന്ന് വണ്ടി എടുക്കാന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വാല് കണ്ടത്. പാമ്പാണെന്ന് മനസിലായില്ല. സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞത് അത് പാമ്പാണ്, പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരെ വിളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി സ്കൂട്ടര് തുറന്നപ്പോള് അത് ചത്ത നിലയിലായിരുന്നു. പാമ്പ് ചത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില് തന്റെ ജീവന് അപകടത്തിലായേനെ എന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു. ഏതായാലും ജീവന് തിരിച്ച് കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഹരീഷ്.
പാലക്കാട്: സ്കൂട്ടറിൽ കയറിയ മൂർഖൻ പാമ്പിൽ നിന്നും കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരൻ . സീറ്റിനടിയിൽ കയറിയ പാമ്പിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് വടക്കന്തറ സ്വദേശി ഹരിഷ് കണ്ണന്റെ സ്കൂട്ടറിലെ സീറ്റിനടിയിലായിരുന്നു മുർഖൻ പാമ്പ് കയറിയത്. വടക്കന്തറയിൽ നിന്ന് അയ്യപുരത്തുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ ഓഫിസിലെത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം വണ്ടിയെടുത്തപ്പോഴാണ് സീറ്റിന് വെളിയിൽ പാമ്പിന്റെ വാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. പരിസരത്തുണ്ടായ വർ ചേർന്ന് സീറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. പാമ്പ് എവിടെ വച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് വാഹനത്തിൽ കയറി കൂടിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സുഹൃത്തുമായി ഏറെ നേരം സംസാരിച്ച് നിന്ന ശേഷം വന്ന് വണ്ടി എടുക്കാന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വാല് കണ്ടത്. പാമ്പാണെന്ന് മനസിലായില്ല. സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞത് അത് പാമ്പാണ്, പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരെ വിളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി സ്കൂട്ടര് തുറന്നപ്പോള് അത് ചത്ത നിലയിലായിരുന്നു. പാമ്പ് ചത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില് തന്റെ ജീവന് അപകടത്തിലായേനെ എന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു. ഏതായാലും ജീവന് തിരിച്ച് കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഹരീഷ്.