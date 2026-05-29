സിപിഎം, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വഴങ്ങി; വി മുരളീധരൻ - VANDE MATARAM IN KERALA ASSEMBLY

വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (Face Book)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 29, 2026 at 3:25 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ വന്ദേമാതരം ഭാഗികമായി ആലപിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് വി. മുരളീധരൻ. ഇന്ന് നടന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുടെ സ്വീകരണ വേളയിൽ കേരള പൊലീസ് ബാൻഡ് ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേരള സർക്കാരിനെതിരെ മുരളീധരൻ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചത്. സർക്കാർ ദേശീയ ഗാനത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നും സിപിഎം, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയെന്നും മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു.

വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വർഷം എല്ലാ നിയമസഭയിലും വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ  കേരള സർക്കാർ അപമാനിച്ചുവെന്നും മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. സിപിഎംമിൻ്റെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാർ മുട്ടുകുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മുരളീധരൻ തൻ്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം തുറന്നുകാട്ടി.

വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനുശേഷം നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കലറും 140 അംഗങ്ങളും ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ സമ്മേളിച്ചു. തുടർന്നാണ് വന്ദേമാതരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്.

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

