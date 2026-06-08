കൂറ്റൻ മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്; വീഡിയോ - PANCHAYAT PRESIDENT CATCHES PYTHON
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Published : June 8, 2026 at 5:02 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ കോലഴിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയ മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. കോലഴി, തിരൂർ ഫീൽഡ് നഗറിലെത്തിയ പാമ്പിനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ എ സാബുവിൻ്റെ നേത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. പ്രദേശത്തെ വീടിനു സമീപം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് ഭീമൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഭീതിയിലായ നാട്ടുകാർ വിവരമറിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സാബു സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. പാമ്പിനെ പട്ടിക്കാട് നിന്നെത്തിയ റെസ്ക്യൂ സംഘത്തിന് കൈമാറി.
മഴക്കാലമായതിനാൽ പാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് ഉണ്ടയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കെണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് അടി നീളമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ് വിദ്യാർഥികളുടെ മുകളിലേക്ക് വീണത്. ചെത്തിപ്പുഴ ക്രിസ്തു ജ്യോതി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പാമ്പ് വീണത്. കോളജ് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. മരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പായൽ മൂലം പാമ്പുകൾ വഴുതി വീഴുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ അധികമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ സുരക്ഷിതമായി ഈ സന്ദർഭത്തെ നേരിടണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഉടനടി സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുക.
തൃശൂർ: തൃശൂർ കോലഴിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയ മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. കോലഴി, തിരൂർ ഫീൽഡ് നഗറിലെത്തിയ പാമ്പിനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ എ സാബുവിൻ്റെ നേത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. പ്രദേശത്തെ വീടിനു സമീപം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് ഭീമൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഭീതിയിലായ നാട്ടുകാർ വിവരമറിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സാബു സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. പാമ്പിനെ പട്ടിക്കാട് നിന്നെത്തിയ റെസ്ക്യൂ സംഘത്തിന് കൈമാറി.
മഴക്കാലമായതിനാൽ പാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് ഉണ്ടയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കെണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് അടി നീളമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ് വിദ്യാർഥികളുടെ മുകളിലേക്ക് വീണത്. ചെത്തിപ്പുഴ ക്രിസ്തു ജ്യോതി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പാമ്പ് വീണത്. കോളജ് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. മരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പായൽ മൂലം പാമ്പുകൾ വഴുതി വീഴുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ അധികമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ സുരക്ഷിതമായി ഈ സന്ദർഭത്തെ നേരിടണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഉടനടി സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുക.