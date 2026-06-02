ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി - PRASOBH VALSAN POLICE CUSTODY

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
പാലക്കാട്: ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനെ കോടതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് പ്രശോഭിനെ മണ്ണാർക്കാട് എസ്‌സി/എസ്‌ടി കോടതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. പ്രശോഭുമായി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. പ്രശോഭിൻ്റെ വീട്, പീഡനം നടന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് നീക്കം. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രശോഭ് വത്സൻ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ദളിത് യുവതിയെ ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത്‌ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത്‌ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം സൗഹൃദം നടിച്ച് താമസസ്ഥലത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി പ്രശോഭ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിജീവിത നൽകിയ പരാതി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതത്‌. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രശോഭ് വത്സൻ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നതും പ്രശോഭ് വത്സൻ കീഴടങ്ങുന്നതും.  

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

