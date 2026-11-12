പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ ദാരുണാപകടം; നിയന്ത്രണംവിട്ട മിനിലോറി ടിപ്പറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഡ്രൈവർ മരിച്ചു
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Published : November 12, 2026 at 7:34 PM IST
പാലക്കാട്: മണപ്പുള്ളിക്കാവ് മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മിനിലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ണാടി പുളിയപ്പന്തൊടി സ്വദേശി അനീഷ് (33) ആണ് മരിച്ചത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട മിനിലോറി ദേശീയപാതയിലെ ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന അനീഷ് ഓടിച്ചിരുന്ന മിനിലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മണപ്പുള്ളിക്കാവ് മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുവെച്ച് പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷടപ്പെടുകയും, ഡിവൈഡർ ചാടിക്കടന്ന് എതിർദിശയിലൂടെ വരികയായിരുന്ന ടിപ്പറിലേക്ക് നേർക്കുനേർ ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മിനിലോറിയുടെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അനീഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയതാണോ, ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയാലേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി.
പാലക്കാട്: മണപ്പുള്ളിക്കാവ് മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മിനിലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ണാടി പുളിയപ്പന്തൊടി സ്വദേശി അനീഷ് (33) ആണ് മരിച്ചത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട മിനിലോറി ദേശീയപാതയിലെ ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന അനീഷ് ഓടിച്ചിരുന്ന മിനിലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മണപ്പുള്ളിക്കാവ് മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുവെച്ച് പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷടപ്പെടുകയും, ഡിവൈഡർ ചാടിക്കടന്ന് എതിർദിശയിലൂടെ വരികയായിരുന്ന ടിപ്പറിലേക്ക് നേർക്കുനേർ ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മിനിലോറിയുടെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അനീഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയതാണോ, ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയാലേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി.