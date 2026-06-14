കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടത്താൻ ശ്രമം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് - CCTV VISUAL OF KSRTC BUS THEFT OUT
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Published : June 14, 2026 at 3:24 PM IST
പാലക്കാട്: കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബസ് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രിതികൾ ബസ് കടത്തികൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമീപത്തെ കട തകർത്താണ് ഇവർ ബസ് ഓടിച്ച് പോകുന്നത്. ഇവർ ബൈക്കിൽ വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.50 ഓടെയായിരുന്നു ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബസ് മോഷ്ടിച്ച് പ്രതികൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്. പാലക്കാട് കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ ബസ് നിർത്തിയിടാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുള്ള റോഡിലാണ് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്.
ബസ് എടുത്ത മോഷ്ടാവ് എസ്പി ഓഫിസ്, യാക്കാര തോട്ടുപാലം, എസ്ബിഐ ജംങ്ഷൻ വഴി വീണ്ടും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപത്ത് എത്തി എന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.
ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ബസ് മറ്റൊരാൾ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടതോടെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ ബസിൻ്റെ വേഗം കൂട്ടുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് അബൂബക്കർ റോഡ് വഴി കടന്ന ബസ് മംഗളം ടവറിനു സമീപത്ത് നിർത്തി മോഷ്ടാവ് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ജീവനക്കാർ ബസ് മംഗളം ടവറിന് പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ബസ് പലയിടത്തും ഇടിച്ചതിൻ്റെ കേടുപാടുകളുണ്ട്. പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
പാലക്കാട്: കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബസ് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രിതികൾ ബസ് കടത്തികൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമീപത്തെ കട തകർത്താണ് ഇവർ ബസ് ഓടിച്ച് പോകുന്നത്. ഇവർ ബൈക്കിൽ വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.50 ഓടെയായിരുന്നു ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബസ് മോഷ്ടിച്ച് പ്രതികൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്. പാലക്കാട് കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ ബസ് നിർത്തിയിടാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തുള്ള റോഡിലാണ് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്.
ബസ് എടുത്ത മോഷ്ടാവ് എസ്പി ഓഫിസ്, യാക്കാര തോട്ടുപാലം, എസ്ബിഐ ജംങ്ഷൻ വഴി വീണ്ടും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപത്ത് എത്തി എന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.
ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ബസ് മറ്റൊരാൾ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടതോടെ പിന്നാലെ പിന്തുടർന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ ബസിൻ്റെ വേഗം കൂട്ടുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് അബൂബക്കർ റോഡ് വഴി കടന്ന ബസ് മംഗളം ടവറിനു സമീപത്ത് നിർത്തി മോഷ്ടാവ് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ജീവനക്കാർ ബസ് മംഗളം ടവറിന് പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ബസ് പലയിടത്തും ഇടിച്ചതിൻ്റെ കേടുപാടുകളുണ്ട്. പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.