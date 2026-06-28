ഇടുക്കി പൈനാവിൽ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് - IDUKKI JEEP ACCIDENT CCTV FOOTAGE
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Published : June 28, 2026 at 7:04 PM IST
ഇടുക്കി: പൈനാവിന് സമീപം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീപ്പ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പൈനാവ് അമൽജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെ മതിൽ തകർത്ത് മുറ്റത്തേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട പൈനാവ് സ്വദേശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കായി കാത്തിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി ജോജോയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നാല് പേരെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കോൺക്രീറ്റ് റോഡിലെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റത്തിൽ പിന്നോട്ടുരുണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. വാഹനം പിന്നോട്ട് ഉരുളുന്നതും പൊടുന്നനെ മറിയുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഈ സമയം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനം പിന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് സ്കൂൾ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഓടിമാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. തുടർന്ന് ഇടുക്കി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
ഇടുക്കി: പൈനാവിന് സമീപം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീപ്പ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പൈനാവ് അമൽജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെ മതിൽ തകർത്ത് മുറ്റത്തേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട പൈനാവ് സ്വദേശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കായി കാത്തിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി ജോജോയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് നാല് പേരെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കോൺക്രീറ്റ് റോഡിലെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റത്തിൽ പിന്നോട്ടുരുണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. വാഹനം പിന്നോട്ട് ഉരുളുന്നതും പൊടുന്നനെ മറിയുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഈ സമയം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനം പിന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് സ്കൂൾ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഓടിമാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. തുടർന്ന് ഇടുക്കി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.