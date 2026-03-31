മനോഹര നിമിഷം: ബിജു മേനോൻ്റെയും സംയുക്തയുടെയും വീട്ടിലെത്തി പത്മജ
Published : March 31, 2026 at 10:03 AM IST
തൃശൂർ: മലയാളത്തിലെ പ്രിയ താരങ്ങൾ ബിജു മേനോൻ്റെയും സംയുക്തയുടെയും വീട്ടിലെത്തി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ. ബിജു മേനോനും സംയുക്തയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പത്മജ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഫോട്ടോ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. ‘‘മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായൊരു മനോഹര നിമിഷം" എന്നാണ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. വീട്ടിലെത്തി അല്പ നേരം സ്വറ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പത്മജയും സംഘവും മടങ്ങിയത്. വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണൻ യഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രാജൻ ജെ പല്ലൻ എന്നിവരാണ് എതിർ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് നാലിനും നടക്കും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണം ചൂട് പിടിക്കുകയാണ്.
