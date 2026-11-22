പത്മജയുടെ ചുവടുമാറ്റം; 'യുഡിഎഫിലേക്ക് ആളുകളുടെ ഒഴുക്കെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
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Published : November 22, 2026 at 8:10 AM IST
വയനാട്: യുഡിഎഫിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒഴുക്കാണെന്നും മുന്നണി ഏറെ ശക്തമാണെന്നും മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ ചോദ്യങ്ങളോട് കല്പ്പറ്റയില് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫിന് നല്ല കാലമാണെന്നും അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്കെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫ് നിലവിൽ ഏറെ ശക്തമാണെന്നും ജനപിന്തുണ വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ അവഗണനയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കണ്ട് അതൃപ്തി അറിയിച്ചെന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതും രാംലീല മൈതാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതും ലീഗിനുള്ളിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു.രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് കാണേണ്ട സാഹചര്യം തനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.മന്ത്രിസഭയിലെ തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വയനാട്: യുഡിഎഫിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒഴുക്കാണെന്നും മുന്നണി ഏറെ ശക്തമാണെന്നും മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ ചോദ്യങ്ങളോട് കല്പ്പറ്റയില് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫിന് നല്ല കാലമാണെന്നും അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആളുകളുടെ ഈ ഒഴുക്കെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫ് നിലവിൽ ഏറെ ശക്തമാണെന്നും ജനപിന്തുണ വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ അവഗണനയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കണ്ട് അതൃപ്തി അറിയിച്ചെന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതും രാംലീല മൈതാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതും ലീഗിനുള്ളിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു.രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് കാണേണ്ട സാഹചര്യം തനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.മന്ത്രിസഭയിലെ തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.