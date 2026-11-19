കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ സ്വർണക്കുടം, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം; പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പ്
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Published : November 19, 2026 at 7:35 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ ലഭിച്ച സ്വർണക്കുടം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. സിറ്റിസൺസ് ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയുമായ അഡ്വ. ആർപി ശ്രീനിവാസനെയാണ് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷകന് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ സ്വർണം നിറച്ച കുടം ലഭിച്ചുവെന്നായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചയാളുടെ അവകാശവാദം. ഈ സ്വർണക്കുടം വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിനായി സ്വർണക്കുടത്തിൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും വാട്സ് ആപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊടുത്തു.
ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ആർപി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വർണം ലഭിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടിപ്പ് നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതി ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് കേസ് സൈബർ സെല്ലിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, വീഡിയോ, ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ ലഭിച്ച സ്വർണക്കുടം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. സിറ്റിസൺസ് ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയുമായ അഡ്വ. ആർപി ശ്രീനിവാസനെയാണ് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷകന് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ സ്വർണം നിറച്ച കുടം ലഭിച്ചുവെന്നായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചയാളുടെ അവകാശവാദം. ഈ സ്വർണക്കുടം വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിനായി സ്വർണക്കുടത്തിൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും വാട്സ് ആപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊടുത്തു.
ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ആർപി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വർണം ലഭിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടിപ്പ് നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതി ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് കേസ് സൈബർ സെല്ലിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, വീഡിയോ, ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.