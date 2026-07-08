മുന്നിൽപോയ വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിട്ടു... പിന്നാലെ കൂട്ടയിടി; ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ കാല് അറ്റുപോയി - ACCIDENT BIKER LEG AMPUTATED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 3:45 PM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി മംഗലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ കാല് അറ്റുപോയി. ലക്കിടിമംഗലം മിഴാവിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. നാല് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഒരു കാറും, ഒരു ഗുഡ്സ് വാഹനവുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പാലക്കാട് കൽമണ്ഡപത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം രാജാ മൊസൈക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ സതീഷിനാണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്.
ഇയാൾ ഒറ്റപ്പാലത്തു നിന്നും ജോലികഴിഞ്ഞ് തിരികെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടയാണ് അപകടം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ ഇയാളുടെ കാലിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയതായി ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മംഗലം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുന്നിൽ പോയ വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതോടെ പിന്നാലെ വന്ന രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഒരു കാറും, ഒരു ഗുഡ്സ് വാഹനവും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ കാല് അറ്റുപോയ സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി മംഗലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ കാല് അറ്റുപോയി. ലക്കിടിമംഗലം മിഴാവിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. നാല് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഒരു കാറും, ഒരു ഗുഡ്സ് വാഹനവുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പാലക്കാട് കൽമണ്ഡപത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം രാജാ മൊസൈക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ സതീഷിനാണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്.
ഇയാൾ ഒറ്റപ്പാലത്തു നിന്നും ജോലികഴിഞ്ഞ് തിരികെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടയാണ് അപകടം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ ഇയാളുടെ കാലിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയതായി ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മംഗലം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുന്നിൽ പോയ വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതോടെ പിന്നാലെ വന്ന രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഒരു കാറും, ഒരു ഗുഡ്സ് വാഹനവും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ കാല് അറ്റുപോയ സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.