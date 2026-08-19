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ലഹരിക്കെതിരെ കണ്ണൂരുകാരന്‍ സനീദിൻ്റെ 'ഒറ്റച്ചക്ര' പോരാട്ടം; കശ്‌മീരിന് പിന്നാലെ ഇനി എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് - MAN CYCLES ON ONE WHEELED BICYCLE

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ഒറ്റച്ചക്ര സൈക്കിളില്‍ സനീദ് (PTI Videos)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 4:53 PM IST

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ചെന്നൈ: ഒറ്റച്ചക്ര സൈക്കിളിൽ ലോകം ചുറ്റാനിറിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരുകാരനായ സനീദ്. കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒറ്റച്ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ സഞ്ചാരം സനീദ് പഠിച്ചെടുത്തത്. സാഹസികതയോടും യാത്രയോടുമുള്ള സനീദിൻ്റെ താത്‌പര്യമാണ് കേരള ടു നേപ്പാൾ എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്. 

വെറും സാഹസികതയോ ലോക റെക്കോർഡോ മാത്രമല്ല സനീദിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം മയക്കുമരുന്നിന് എതിരെ പോരാടുക എന്നതാണ് സനീദിൻ്റെ ആഗ്രഹം. 2015 മുതലാണ് സനീദ് തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് വരെ ഒറ്റ വീലിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ സനീദ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു.

 2021 ലാണ് കശ്‌മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡ് നടത്തുന്നത്. 265 ദിവസം കൊണ്ടാണ്  സനീദ് ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ എവറസ്‌റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തി പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സനീദ്. "ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ എത്തി. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വളരെ സ്‌നേഹമുള്ളവരമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ലയൺസ് ക്ലബ് എന്നെ വളരെയധികം പിന്തണച്ചു. ഇതെല്ലമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല", സനീദ് പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ: ഒറ്റച്ചക്ര സൈക്കിളിൽ ലോകം ചുറ്റാനിറിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരുകാരനായ സനീദ്. കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒറ്റച്ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ സഞ്ചാരം സനീദ് പഠിച്ചെടുത്തത്. സാഹസികതയോടും യാത്രയോടുമുള്ള സനീദിൻ്റെ താത്‌പര്യമാണ് കേരള ടു നേപ്പാൾ എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്. 

വെറും സാഹസികതയോ ലോക റെക്കോർഡോ മാത്രമല്ല സനീദിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം മയക്കുമരുന്നിന് എതിരെ പോരാടുക എന്നതാണ് സനീദിൻ്റെ ആഗ്രഹം. 2015 മുതലാണ് സനീദ് തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് വരെ ഒറ്റ വീലിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ സനീദ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു.

 2021 ലാണ് കശ്‌മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡ് നടത്തുന്നത്. 265 ദിവസം കൊണ്ടാണ്  സനീദ് ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ എവറസ്‌റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തി പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സനീദ്. "ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ എത്തി. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വളരെ സ്‌നേഹമുള്ളവരമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ലയൺസ് ക്ലബ് എന്നെ വളരെയധികം പിന്തണച്ചു. ഇതെല്ലമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല", സനീദ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

KERALA CYCLIST ANTI DRUG CAMPAIGN
EVEREST BASE CAMP
SANEED
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