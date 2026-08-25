പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിലെ ഉത്രാടമെത്തി; ഗുരുവായൂരിൽ ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾ; കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചു - UTHRADAM RITUAL IN GURUVAYUR
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Published : August 25, 2026 at 10:05 AM IST
തൃശൂർ: പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിലെ ഉത്രാട ദിനം ഇന്ന്. ഈ സുദിനത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണവും ആരംഭിച്ചു. ശീവേലിക്ക് ശേഷം മേൽശാന്തി തെക്കും പറമ്പത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യ കാഴ്ച കുല സമർപ്പിച്ചു. സ്വര്ണക്കൊടി മരച്ചുവട്ടിലാണ് ചടങ്ങ്. ക്ഷേത്രം മേല്ശാന്തി കാഴ്ചക്കുല സമര്പ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദേവസ്വം ചെയര്മാനും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കും. കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം അല്പസമയത്തിനകം വഴിപാട് സമർപ്പണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കും. ഭക്തർ വഴിപാടായി നൽകുന്ന കാഴ്ചക്കുലകൾ ക്ഷേത്രാവശ്യങ്ങൾക്കും അന്നദാനത്തിനും ദേവസ്വം കൊമ്പൻമാരുടെ ഭക്ഷണത്തിനുമായാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നാം ഓണ ദിവസമായ ഇന്ന് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണത്തിനായി നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഗുരുപവനപുരിയിൽ എത്തി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കുല സമര്പ്പിക്കാനെത്തുന്നവര്ക്ക് കിഴക്കേ ഗോപുര കവാടം വഴി തെക്കേ നട തിടപ്പള്ളി വാതില് സമീപത്തുകൂടി വരിനിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ പഴമാണ് ഗുരുവായൂരിലെ കാഴ്ചക്കുലയായി സമര്പ്പിക്കുക.
തൃശൂർ: പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിലെ ഉത്രാട ദിനം ഇന്ന്. ഈ സുദിനത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണവും ആരംഭിച്ചു. ശീവേലിക്ക് ശേഷം മേൽശാന്തി തെക്കും പറമ്പത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യ കാഴ്ച കുല സമർപ്പിച്ചു. സ്വര്ണക്കൊടി മരച്ചുവട്ടിലാണ് ചടങ്ങ്. ക്ഷേത്രം മേല്ശാന്തി കാഴ്ചക്കുല സമര്പ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദേവസ്വം ചെയര്മാനും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കും. കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം അല്പസമയത്തിനകം വഴിപാട് സമർപ്പണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കും. ഭക്തർ വഴിപാടായി നൽകുന്ന കാഴ്ചക്കുലകൾ ക്ഷേത്രാവശ്യങ്ങൾക്കും അന്നദാനത്തിനും ദേവസ്വം കൊമ്പൻമാരുടെ ഭക്ഷണത്തിനുമായാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നാം ഓണ ദിവസമായ ഇന്ന് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണത്തിനായി നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഗുരുപവനപുരിയിൽ എത്തി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കുല സമര്പ്പിക്കാനെത്തുന്നവര്ക്ക് കിഴക്കേ ഗോപുര കവാടം വഴി തെക്കേ നട തിടപ്പള്ളി വാതില് സമീപത്തുകൂടി വരിനിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ പഴമാണ് ഗുരുവായൂരിലെ കാഴ്ചക്കുലയായി സമര്പ്പിക്കുക.