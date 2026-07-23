ETV Bharat / Videos

"മൊബൈൽ പാസ് വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടും"; വയോധികന് അജ്ഞാതൻ്റെ ഭീഷണി, VIDEO - OLD MAN ATTACKED BY STRANGER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ഷൊർണൂരിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികന് നേരെ അജ്ഞാതൻ്റെ ഭീഷണി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: ഷൊർണൂരിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികന് നേരെ  അജ്ഞാതൻ്റെ ഭീഷണി. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പാസ് വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. വയോധികൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും 4000 രൂപയും ഇയാൾ കവർന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സംഭവം. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികനെ പിന്നാലെ എത്തി ആക്രമിച്ച അജ്ഞാതനായ യുവാവ് പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്നു. ഷൊർണൂർ നമ്പ്രത്ത് സീത പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ബേബി അഗസ്റ്റിനാണ് അജ്ഞാതൻ്റെ മർദ്ദനമേറ്റത്. വയോധികൻ്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ തട്ടിപ്പറച്ച അജ്ഞാതനായ യുവാവ് പിൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ബഹളം വച്ചപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും ബേബി അഗസ്റ്റിൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് അരികിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഷൊർണൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ വയോധികൻ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

Also read:ഹോംസ്റ്റേയില്‍ മുറിയെടുത്ത് താമസം; കൈയില്‍ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും, കൈയോടെ തൂക്കി പൊലീസ്

പാലക്കാട്: ഷൊർണൂരിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികന് നേരെ  അജ്ഞാതൻ്റെ ഭീഷണി. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പാസ് വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. വയോധികൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും 4000 രൂപയും ഇയാൾ കവർന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സംഭവം. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികനെ പിന്നാലെ എത്തി ആക്രമിച്ച അജ്ഞാതനായ യുവാവ് പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്നു. ഷൊർണൂർ നമ്പ്രത്ത് സീത പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ബേബി അഗസ്റ്റിനാണ് അജ്ഞാതൻ്റെ മർദ്ദനമേറ്റത്. വയോധികൻ്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ തട്ടിപ്പറച്ച അജ്ഞാതനായ യുവാവ് പിൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ബഹളം വച്ചപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും ബേബി അഗസ്റ്റിൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് അരികിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഷൊർണൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ വയോധികൻ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

Also read:ഹോംസ്റ്റേയില്‍ മുറിയെടുത്ത് താമസം; കൈയില്‍ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും, കൈയോടെ തൂക്കി പൊലീസ്

For All Latest Updates

TAGGED:

SHORNUR RAILWAY STATION
OLD MAN THREATENED BY STRANGER
PALAKKAD OLD MAN ATTACKED
OLD MAN ATTACKED BY STRANGER
ELDERLY MAN THREATENED BY STRANGER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

ELEPHANT ATTACK ATHIRAPPILLY കാട്ടാന ശല്യം ATHIRAPPILLY ELEPHANT ATTACK WILD ELEPHANT ISSUES ATHIRAPPILLY

അതിരപ്പിള്ളിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം; അംഗനവാടിക്ക് മുകളിലേക്ക് എണ്ണപ്പന മറിച്ചിട്ടു, വീഡിയോ

July 23, 2026 at 8:29 AM IST
CLASHES IN CONGRESS MARCH CONGRESS MARCH IN SHORNUR CJP CHALO SANSAD DELHI PROTEST

സിജെപി ചലോ സന്‍സദ്‌; ഷൊര്‍ണൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം, മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

July 22, 2026 at 4:06 PM IST
ALCOHOL KERALA POLICE ALCOHOL CONSUMPTION AMID DUTY POLICE DRUNK AMID DUTY IN IDUKKI

മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കൈയോടെ പൊക്കി നാട്ടുകാര്‍, VIDEO

July 21, 2026 at 12:32 PM IST
WORLDCUP 2026 FIFA KERALA FIFA FANS PALAKKAD FOOTBALL FANS CELEBRATIONS

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആവേശം അതിരുവിട്ടു; പാലക്കാട് ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി ആരാധകർ

July 20, 2026 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.