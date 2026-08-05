നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു; ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു - HOSPITAL PROTEST THRISSUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 5, 2026 at 2:05 PM IST
തൃശൂർ: ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ നടത്തിയിരുന്ന സമരം അവസാനിച്ചു. നഴ്സുമാര് മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ ധാരണയായതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മാനേജ്മെന്റുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സമരം ഒത്തുതീര്പ്പായത്. വേതന വർധനവ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് 141 ദിവസം നീണ്ട സമരത്തിനാണ് പര്യവസാനമായത്. മറ്റെല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സമരം ഒത്തുതീർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ജൂബിലിയിൽ സമവായത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഒടുക്കം തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ്, തൃശൂർ എസിപി രാജേഷ്, യുഎൻഎ അധ്യക്ഷൻ ജാസ്മിൻ ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളാണ് പരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഈ മാസം 30നുള്ളിൽ മുഴുവൻ പേരെയും തിരിച്ചെടുക്കും. കരാർ പുതുക്കും. ഇടക്കാല ആശ്വാസമായുള്ള വേതന വർധന സംബന്ധിച്ച് കാര്യത്തിൽ ലേബർ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത തീരുമാനമുണ്ടാകും. വരും ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇടക്കാല ആശ്വാസവും ധാരണയിൽ എത്തിക്കും. സമരം അവസാനിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സമരപ്പന്തൽ നഴ്സുമാർ തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കി.
തൃശൂർ: ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ നടത്തിയിരുന്ന സമരം അവസാനിച്ചു. നഴ്സുമാര് മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ ധാരണയായതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മാനേജ്മെന്റുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സമരം ഒത്തുതീര്പ്പായത്. വേതന വർധനവ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് 141 ദിവസം നീണ്ട സമരത്തിനാണ് പര്യവസാനമായത്. മറ്റെല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സമരം ഒത്തുതീർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ജൂബിലിയിൽ സമവായത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഒടുക്കം തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ്, തൃശൂർ എസിപി രാജേഷ്, യുഎൻഎ അധ്യക്ഷൻ ജാസ്മിൻ ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളാണ് പരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഈ മാസം 30നുള്ളിൽ മുഴുവൻ പേരെയും തിരിച്ചെടുക്കും. കരാർ പുതുക്കും. ഇടക്കാല ആശ്വാസമായുള്ള വേതന വർധന സംബന്ധിച്ച് കാര്യത്തിൽ ലേബർ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത തീരുമാനമുണ്ടാകും. വരും ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇടക്കാല ആശ്വാസവും ധാരണയിൽ എത്തിക്കും. സമരം അവസാനിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സമരപ്പന്തൽ നഴ്സുമാർ തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കി.