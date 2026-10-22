എൽഡിഎഫിനെ അട്ടിമറിച്ച് അവിശ്വാസം; ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനി യുഡിഎഫ് ഭരണം
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Published : October 22, 2026 at 4:49 PM IST
ഇടുക്കി: ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണ സമിതിക്കെതിരെ യുഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പാസായി. 18 വാർഡുകളുള്ള ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്- എട്ട്, യുഡിഎഫിന്- എട്ട്, ബിജെപി- ഒന്ന്, സ്വതന്ത്രന്- ഒന്ന് എന്നതാണ് കക്ഷിനില. എട്ടിനെതിരെ പത്ത് വോട്ടിനാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായത്. സ്വതന്ത്ര അംഗം രമണി രൂപേഷിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ബിജെപി അംഗം നിഷ പ്രദീപ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതോടെ അവിശ്വാസം പാസാകുകയും എൽഡിഎഫിന് ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. ഉപ്പുതറയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെയായി ഈ അവിശ്വാസപ്രമേയമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വികസനവും അവർ നാട്ടിൽ നടത്താറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
''എൽഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകാറുള്ളത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വികസനവും അവർ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പ്പുതറയില് ഇനി ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരില്ല,'' യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു.
ഇടുക്കി: ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണ സമിതിക്കെതിരെ യുഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പാസായി. 18 വാർഡുകളുള്ള ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫിന്- എട്ട്, യുഡിഎഫിന്- എട്ട്, ബിജെപി- ഒന്ന്, സ്വതന്ത്രന്- ഒന്ന് എന്നതാണ് കക്ഷിനില. എട്ടിനെതിരെ പത്ത് വോട്ടിനാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായത്. സ്വതന്ത്ര അംഗം രമണി രൂപേഷിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ബിജെപി അംഗം നിഷ പ്രദീപ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതോടെ അവിശ്വാസം പാസാകുകയും എൽഡിഎഫിന് ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. ഉപ്പുതറയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെയായി ഈ അവിശ്വാസപ്രമേയമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വികസനവും അവർ നാട്ടിൽ നടത്താറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
''എൽഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകാറുള്ളത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വികസനവും അവർ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പ്പുതറയില് ഇനി ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരില്ല,'' യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു.