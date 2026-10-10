ദക്ഷിണമൂകാംബിക ഭക്തിസാന്ദ്രം; നാളെ ദേശീയ നൃത്തസംഗീതോത്സവത്തിനും തുടക്കമാകും
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Published : October 10, 2026 at 7:35 PM IST
കോട്ടയം: പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണമൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി കലോപാസന നാലാം ദിനം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന കലോപാസനയിൽ തലശേരി വൈഖരി ഭജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഭക്തിസംഗീതാവതരണവും പനച്ചിക്കാട് വൈഷ്ണവിയുടെ നൃത്താവതരണവും ശ്രദ്ധേയമായി. 24 മണിക്കൂറും ഇടവേളകളില്ലാതെ തുടരുന്ന കലോപാസനയിൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തങ്ങളും സംഗീതപരിപാടികളും ശനിയാഴ്ചയും അരങ്ങേറും. ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) നവരാത്രി പൂജകൾക്കൊപ്പം ദേശീയ നൃത്തസംഗീതോത്സവത്തിനും തുടക്കമാകും. വൈകിട്ട് ഏഴിന് മംഗളാപുരത്തുനിന്നുള്ള പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ അനീഷ് ഭട്ടിൻ്റെ സംഗീതക്കച്ചേരിയോടെയാണ് ദേശീയ നൃത്തസംഗീതോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം . ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ മഹാവിഷ്ണു ആണെങ്കിലും സരസ്വതി ദേവിയുടെ നാമത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉപദേവതകളായി ശിവൻ , ശാസ്താവ്, ഗണപതി, നാഗങ്ങൾ , യക്ഷി എന്നിവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി ഉത്സവം കൊണ്ടാടുക പതിവാണ് . ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാന് ധാരാളം കുരുന്നുകള് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. കലാപരമായ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാന് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.
കോട്ടയം: പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണമൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി കലോപാസന നാലാം ദിനം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന കലോപാസനയിൽ തലശേരി വൈഖരി ഭജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഭക്തിസംഗീതാവതരണവും പനച്ചിക്കാട് വൈഷ്ണവിയുടെ നൃത്താവതരണവും ശ്രദ്ധേയമായി. 24 മണിക്കൂറും ഇടവേളകളില്ലാതെ തുടരുന്ന കലോപാസനയിൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തങ്ങളും സംഗീതപരിപാടികളും ശനിയാഴ്ചയും അരങ്ങേറും. ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) നവരാത്രി പൂജകൾക്കൊപ്പം ദേശീയ നൃത്തസംഗീതോത്സവത്തിനും തുടക്കമാകും. വൈകിട്ട് ഏഴിന് മംഗളാപുരത്തുനിന്നുള്ള പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ അനീഷ് ഭട്ടിൻ്റെ സംഗീതക്കച്ചേരിയോടെയാണ് ദേശീയ നൃത്തസംഗീതോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം . ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ മഹാവിഷ്ണു ആണെങ്കിലും സരസ്വതി ദേവിയുടെ നാമത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉപദേവതകളായി ശിവൻ , ശാസ്താവ്, ഗണപതി, നാഗങ്ങൾ , യക്ഷി എന്നിവരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി ഉത്സവം കൊണ്ടാടുക പതിവാണ് . ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാന് ധാരാളം കുരുന്നുകള് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. കലാപരമായ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാന് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.