ETV Bharat / Videos

ഗൗതം കൃഷ്‌ണ കാണാമറയത്ത്‌; നാവികസേന ഹെലികോപ്‌ടറെത്തി, തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു - NAVAL OPERATION BY GOUTHAM KRISHNA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്‌ക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്‌ണനുവേണ്ടിയുള്ള നേവിയുടെ തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായതോടെ തിരച്ചിലിനായി നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ.എൻ.എസ്. കൽപ്പേനിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററും കൊല്ലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി തുടരുന്നത് തിരച്ചിലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ അതിവേഗ പട്രോളിങ് യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ.എൻ.എസ്. കൽപ്പേനി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊച്ചിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പുറമേ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററും ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിനായി എത്തി.

ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല സന്ദര്‍ശിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഐജിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയുടെ സ്‌കൂബ ഡൈവിങ് സംഘവും തെരച്ചിലിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന കാര്യം വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം തങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിയന്തരമായി ഹെലിപാഡ് നിർമ്മാണം നടത്തി. കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും, ജില്ലാ കളക്‌ടറുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന്, മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ ദേവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്‌ണനുവേണ്ടിയുള്ള നേവിയുടെ തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായതോടെ തിരച്ചിലിനായി നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ.എൻ.എസ്. കൽപ്പേനിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററും കൊല്ലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി തുടരുന്നത് തിരച്ചിലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ അതിവേഗ പട്രോളിങ് യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ.എൻ.എസ്. കൽപ്പേനി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊച്ചിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പുറമേ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററും ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിനായി എത്തി.

ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല സന്ദര്‍ശിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഐജിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയുടെ സ്‌കൂബ ഡൈവിങ് സംഘവും തെരച്ചിലിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന കാര്യം വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം തങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിയന്തരമായി ഹെലിപാഡ് നിർമ്മാണം നടത്തി. കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും, ജില്ലാ കളക്‌ടറുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന്, മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ ദേവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOUTHAM KRISHNA MISSING
NAVAL SEARCH OPERATION KOLLAM
GOUTHAM KRISHNA SEARCH KOLLAM
SURESHGOPI
NAVAL OPERATION BY GOUTHAM KRISHNA

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

DISRTICT MEDICAL OFFICER OXYGEN CONCENTRATOR FAILS DEPUTY MEDICAL OFFICER MOHAN DIES OXYGEN FAILURE

ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകാതെ രോഗി മരിച്ച സംഭവം; കുടുംബത്തെ ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സന്ദർശിച്ചു

August 9, 2026 at 5:44 PM IST
KANNUR RAIN UPDATES PAZHASSI CANAL WALL COLLAPSES KERALA RAIN DAMAGES CAUSED BY RAIN KERALA

കണ്ണൂരിൽ മഴക്കെടുതി തുടരുന്നു; പഴശി കനാലിൻ്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു, രണ്ട് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

August 8, 2026 at 2:49 PM IST
MANARCADU BIKE ACCIDENT BIKE ACCIDENT LADY DEATH MANARCADU ACCIDENT NEWS KERALA LATEST NEWS MALAYALAM

ബൈക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി സ്വകാര്യ ബസിനടിയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു; യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

August 7, 2026 at 4:34 PM IST
KSRTC BUS AND LORRY COLLIDE ADOOR KSRTC BUS ACCIDENT KSRTC BUS AND LORRY ACCIDENT PATHANAMTHITTA ACCIDENT

അടൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; പത്തോളം പേർക്ക് പരുക്ക്

August 7, 2026 at 1:49 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.