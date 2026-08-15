'പൊതുപ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം പലരും സെല്ഫിയെടുക്കും'; എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുത്തതില് പ്രതികരിച്ച് എന് ഷംസുദ്ദീന് - N SHAMSUDHEEN ON MDMA ACCUSE SELFI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2026 at 6:41 PM IST
പാലക്കാട്: എംഡിഎംഎ കേസിലെ പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ.എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. ഇത് സെൽഫി കാലമാണെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ എത്തി സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞ് സെൽഫിക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല. ഈ പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തെ മറയാക്കി മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള തൂഫാൻ പദ്ധതിയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുസമൂഹം മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയെ അനാവശ്യമായി വിമർശിക്കരുതെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച ഉപസമിതിയിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന വാദത്തെയും മന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ തർക്കമില്ല. വന്ദേമാതരം വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പാലക്കാട് നടന്ന സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട്: എംഡിഎംഎ കേസിലെ പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ.എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. ഇത് സെൽഫി കാലമാണെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ എത്തി സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞ് സെൽഫിക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല. ഈ പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തെ മറയാക്കി മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള തൂഫാൻ പദ്ധതിയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുസമൂഹം മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയെ അനാവശ്യമായി വിമർശിക്കരുതെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച ഉപസമിതിയിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന വാദത്തെയും മന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ തർക്കമില്ല. വന്ദേമാതരം വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പാലക്കാട് നടന്ന സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.