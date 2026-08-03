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പത്തനംതിട്ടയിൽ അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യം; മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നു - MOOZHIYAR DAM RED ALERT

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മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:00 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: കനത്ത മഴയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നു. ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ 15 സെൻ്റീമീറ്ററാണ് ഉയർത്തിയത്. നേരത്തെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂഴിയാർ ഡാമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് പുലർച്ചയോടെ 190.00 മീറ്റർ എത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിയോടെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും 190.50 മീറ്ററിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു . ഡാം തുറക്കേണ്ട പരമാവധി ജലനിരപ്പായ 192.63 മീറ്ററിലേക്ക് എത്തിയാൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഡാമിൻ്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കെഎസ്ഇബിയുടെ ഡാം സേഫ്റ്റി വിഭാഗം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരിന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ നീരൊഴുക്കാണ് ഡാമിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതേ നിലയിൽ നീരൊഴുക്ക് തുടരുകയാണെന്നിൽ പരമാവധി രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡാം തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഡാം സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കക്കാട്ടാറിൻ്റെയും പമ്പാ നദിയുടെയും തീരത്തുള്ളവരും പൊതുജനങ്ങശും കനത്ത ജാഗ്രതാ പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റാന്നിയിലും ആറന്മുളയിലുമെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് അനൗണ്‍സ്‌മെൻ്റ് പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

പത്തനംതിട്ട: കനത്ത മഴയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നു. ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ 15 സെൻ്റീമീറ്ററാണ് ഉയർത്തിയത്. നേരത്തെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂഴിയാർ ഡാമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് പുലർച്ചയോടെ 190.00 മീറ്റർ എത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിയോടെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും 190.50 മീറ്ററിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു . ഡാം തുറക്കേണ്ട പരമാവധി ജലനിരപ്പായ 192.63 മീറ്ററിലേക്ക് എത്തിയാൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഡാമിൻ്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കെഎസ്ഇബിയുടെ ഡാം സേഫ്റ്റി വിഭാഗം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരിന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ നീരൊഴുക്കാണ് ഡാമിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതേ നിലയിൽ നീരൊഴുക്ക് തുടരുകയാണെന്നിൽ പരമാവധി രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡാം തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഡാം സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കക്കാട്ടാറിൻ്റെയും പമ്പാ നദിയുടെയും തീരത്തുള്ളവരും പൊതുജനങ്ങശും കനത്ത ജാഗ്രതാ പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റാന്നിയിലും ആറന്മുളയിലുമെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് അനൗണ്‍സ്‌മെൻ്റ് പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

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TAGGED:

MOOZHIYAR DAM
HEAVY RAIN IN PATHANAMTHITTA
HEAVY RAIN KERALA
MOOZHIYAR DAM RED ALERT
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