ഇനി ടെൻഷൻ ഫ്രീ; നീറ്റ് എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികള്ക്കായി കല്പ്പറ്റയില് മോഡല് പരീക്ഷ - NEET 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 27, 2026 at 1:05 PM IST
വയനാട് : നീറ്റ് 2026 പരീക്ഷയെഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി കൽപ്പറ്റയിൽ മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തി. വയനാട്ടിൽ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്. എംഎല്എ കെയർ, ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് മോഡല് പരീക്ഷ നടത്തിയത് എന്ന് കല്പ്പറ്റ എംഎല്എ ടി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ കെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നീറ്റ് മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തിയത്. നീറ്റ് 2026 എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി കൽപ്പറ്റ എസ്കെഎംജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതലായിരുന്നു പരീക്ഷ. നീറ്റ് പരീക്ഷക്കായി വിദ്യാർഥികൾ കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറുകളും വരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തിയതെന്ന് എംഎൽഎ ടി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഇതുവരെയുള്ള പഠനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിനും നീറ്റ് മോഡല് പരീക്ഷ 2026 സഹായകരമായെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. മോഡല് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
