ഭിക്ഷ യാചിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കടയിലെത്തി മൊബൈൽ മോഷണം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
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Published : October 2, 2026 at 11:00 AM IST
പാലക്കാട്: ഭിക്ഷ യാചിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കടയിലെത്തി കൗണ്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കവർന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ സുദർശന ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ സംഭവം നടന്നത്. ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് ഇയാൾ കടയിലെത്തിയത്. ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ജീവനക്കാരി, കടയുടമ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് ഇയാളെ മടക്കി അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ജീവനക്കാരി കൗണ്ടറിൽനിന്ന് മാറിയ സമയത്താണ് ഇയാൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കൈക്കലാക്കി കടന്നുകളഞ്ഞതെന്നാണ് പരാതി.
സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾ കടയ്ക്കുള്ളിലെത്തുന്നതും മൊബൈൽ ഫോൺ കൈക്കലാക്കി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ ബാധിതനാണെന്നും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഒറ്റപ്പാലത്തെ മറ്റ് ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇയാള് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികള് അറിയിച്ചു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
പാലക്കാട്: ഭിക്ഷ യാചിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കടയിലെത്തി കൗണ്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കവർന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിലെ സുദർശന ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ സംഭവം നടന്നത്. ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് ഇയാൾ കടയിലെത്തിയത്. ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ജീവനക്കാരി, കടയുടമ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് ഇയാളെ മടക്കി അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ജീവനക്കാരി കൗണ്ടറിൽനിന്ന് മാറിയ സമയത്താണ് ഇയാൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കൈക്കലാക്കി കടന്നുകളഞ്ഞതെന്നാണ് പരാതി.
സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾ കടയ്ക്കുള്ളിലെത്തുന്നതും മൊബൈൽ ഫോൺ കൈക്കലാക്കി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ ബാധിതനാണെന്നും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഒറ്റപ്പാലത്തെ മറ്റ് ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇയാള് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികള് അറിയിച്ചു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.