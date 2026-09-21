വിഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ കെസിയ ലിസ് മെജോ
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Published : September 21, 2026 at 8:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ 2026 കിരീടം നേടിയ മലയാളി കെസിയ ലിസ് മെജോ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശിയായ കെസിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചത്. 19-ാം വയസിൽ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കെസിയ, വരുന്ന നവംബറിൽ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിൽ നടക്കുന്ന 75-ാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വേദിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കും. നിയമവിദ്യാർഥിയും മോഡലുമായ കെസിയ മുമ്പ് 'മിസ് ടീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ' മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024ലാണ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. അന്ന് പ്രായം വെറും 17. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന് 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള 2026' കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മിസ് കേരള നേടിയ ആദ്യത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർഥി കൂടിയാണ് കെസിയ. മലയാളിയാണെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിച്ചതും അബുദാബിയിലാണ്. ഡ്രംസും വയലിനും വായിക്കുക, പാടുക തുടങ്ങിയ ഹോബികളും കെസിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ 2026 കിരീടം നേടിയ മലയാളി കെസിയ ലിസ് മെജോ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശിയായ കെസിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചത്. 19-ാം വയസിൽ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കെസിയ, വരുന്ന നവംബറിൽ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിൽ നടക്കുന്ന 75-ാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വേദിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കും. നിയമവിദ്യാർഥിയും മോഡലുമായ കെസിയ മുമ്പ് 'മിസ് ടീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ' മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024ലാണ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. അന്ന് പ്രായം വെറും 17. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന് 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള 2026' കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മിസ് കേരള നേടിയ ആദ്യത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർഥി കൂടിയാണ് കെസിയ. മലയാളിയാണെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിച്ചതും അബുദാബിയിലാണ്. ഡ്രംസും വയലിനും വായിക്കുക, പാടുക തുടങ്ങിയ ഹോബികളും കെസിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചു.