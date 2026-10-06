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പിഎസ്‌സി പഠനത്തിന് ഇനി ഹൈടെക് സൗകര്യം; പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നു

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​ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പിന്‍റെ മത്സര പരിശീലനകേന്ദ്രൾ ആധുനികമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2026 at 12:07 PM IST

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കോട്ടയം: യുവജനങ്ങൾക്കായുള്ള ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പിൻ്റെ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും ആധുനികരീതിയിൽ നവീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദീൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൗജന്യ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ 24 സൗജന്യ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ച് പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങി. ഇതുകൂടാതെ 17 സബ് സെൻ്ററുകളുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നവീകരിക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയ 4000-ത്തിലേറെപ്പേർക്ക് പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലി ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതൂർപ്പള്ളി മദ്രസത്തുൽ ഇസ്‌ലാമിയ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിനു ജോബ് കുഴിമണ്ണിൽ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എൻ ദേവിദാസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ലാലിമ്മ ടോമി, പുതൂർപ്പള്ളി മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ടിപി അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. പി നസീർ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ അസീസ് ബഡായിൽ, കെഎ ജോസഫ്, മാത്തുക്കുട്ടി പ്ലാത്താനം, കെഎസ് സോമനാഥ്, ബെന്നി സി ചീരഞ്ചിറ, തോമസുകുട്ടി മനകുന്നേൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

കോട്ടയം: യുവജനങ്ങൾക്കായുള്ള ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പിൻ്റെ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും ആധുനികരീതിയിൽ നവീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദീൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൗജന്യ മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ 24 സൗജന്യ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ച് പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങി. ഇതുകൂടാതെ 17 സബ് സെൻ്ററുകളുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നവീകരിക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയ 4000-ത്തിലേറെപ്പേർക്ക് പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലി ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതൂർപ്പള്ളി മദ്രസത്തുൽ ഇസ്‌ലാമിയ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിനു ജോബ് കുഴിമണ്ണിൽ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എൻ ദേവിദാസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ലാലിമ്മ ടോമി, പുതൂർപ്പള്ളി മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ടിപി അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. പി നസീർ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ അസീസ് ബഡായിൽ, കെഎ ജോസഫ്, മാത്തുക്കുട്ടി പ്ലാത്താനം, കെഎസ് സോമനാഥ്, ബെന്നി സി ചീരഞ്ചിറ, തോമസുകുട്ടി മനകുന്നേൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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MINORITY WELFARE DEPARTMENT
N SHAMSUDHEEN MINISTER
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