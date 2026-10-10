'രാജ്യത്ത് ഗുരുതര സാഹചര്യം ഭരണഘടന തകരില്ല'- മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 10, 2026 at 8:39 PM IST
വയനാട്: രാജ്യത്ത് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും എന്നാൽ ഭരണഘടന തകരില്ലെന്നും കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്. കൽപ്പറ്റയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷൻ നേതൃത്വം നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കാണാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും കാണാൻ ഭയമില്ലെന്നും ടി. സിദ്ദിഖ് വിമർശിച്ചു. ജനം ജയിക്കുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തോൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് മീനാക്ഷിയിൽ നിന്നും മാറ്റി പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വാടക വിതരണം അടുത്തദിവസം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ചേർന്ന് നവംബർ വരെ വാടക നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഉത്തരവിറങ്ങാൻ വൈകിയത് ആണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. കഴിഞ്ഞദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വാടക വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
വയനാട്: രാജ്യത്ത് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും എന്നാൽ ഭരണഘടന തകരില്ലെന്നും കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്. കൽപ്പറ്റയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷൻ നേതൃത്വം നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കാണാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും കാണാൻ ഭയമില്ലെന്നും ടി. സിദ്ദിഖ് വിമർശിച്ചു. ജനം ജയിക്കുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തോൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് മീനാക്ഷിയിൽ നിന്നും മാറ്റി പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വാടക വിതരണം അടുത്തദിവസം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ചേർന്ന് നവംബർ വരെ വാടക നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഉത്തരവിറങ്ങാൻ വൈകിയത് ആണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. കഴിഞ്ഞദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വാടക വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.