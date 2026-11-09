മിനി കൂപ്പർ അപകടം:'സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കും': ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
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Published : November 9, 2026 at 4:48 PM IST
വയനാട്: നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്നുപേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വളരെ വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് നെടുമ്പാശേരിയില് ഉണ്ടായത്. വയനാട് മടക്കിമലയിലെ ദേവികയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ദേവികയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന ഒരിക്കലും അവര്ക്ക് മറക്കാനാകില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും അവര്ക്കതില് നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും കുടുംബത്തിന് സര്ക്കാരില് നിന്നും കഴിയുന്ന അത്രയും സഹായം നല്കും. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവര് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ദേവികയുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏക ആശ്രയം അവളായിരുന്നു. അവര്ക്ക് ആ വേദനയാണുള്ളത്. സര്ക്കാരിനും ഇതേ വേദനയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം സര്ക്കാര് ചെയ്തു കൊടുക്കും. കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ഉള്പ്പെടെ നല്കുന്ന കാര്യത്തില് ഉടന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ്, ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ എന്നിവരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ദേവമനോഹറും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
വയനാട്: നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്നുപേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വളരെ വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് നെടുമ്പാശേരിയില് ഉണ്ടായത്. വയനാട് മടക്കിമലയിലെ ദേവികയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ദേവികയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന ഒരിക്കലും അവര്ക്ക് മറക്കാനാകില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും അവര്ക്കതില് നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും കുടുംബത്തിന് സര്ക്കാരില് നിന്നും കഴിയുന്ന അത്രയും സഹായം നല്കും. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവര് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ദേവികയുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏക ആശ്രയം അവളായിരുന്നു. അവര്ക്ക് ആ വേദനയാണുള്ളത്. സര്ക്കാരിനും ഇതേ വേദനയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം സര്ക്കാര് ചെയ്തു കൊടുക്കും. കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ഉള്പ്പെടെ നല്കുന്ന കാര്യത്തില് ഉടന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ്, ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ എന്നിവരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ദേവമനോഹറും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.