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മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി - MULLAPPERIYAR NEW DAM

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മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് (MONS JOSSEPH TAMILNADU SUPREME COURT KERALAMS SAFETY)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 7:44 PM IST

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കോട്ടയം:  മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ  നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളം ഉന്നയി ക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു . കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക്‌ പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. 

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പുതിയ അണക്കെട്ടിനായുള്ള ചർച്ചകൾ തമിഴ്‌നാടുമായി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്‌ത ശേഷം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുo സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകും.  നിലവിൽ അണക്കെട്ടിന്‍റെ ഘടനയിൽ കുഴപ്പമില്ലയെന്നു കോടതി പറഞ്ഞെങ്കിലും  50 വർഷമേ ഒരു അണക്കെട്ടിന് ആയുസ്സുള്ളു എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മറുവശത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് സുരക്ഷിതത്വമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2027 ന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ ജലനയം രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: സിബിഎസ്‌ഇയുടെ പുതിയ ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി എന്ത് കൊണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും, രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ആശങ്കയാകുന്നു?

കോട്ടയം:  മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ  നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളം ഉന്നയി ക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു . കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക്‌ പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. 

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുതിയ അണക്കെട്ടിനായുള്ള ചർച്ചകൾ തമിഴ്‌നാടുമായി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്‌ത ശേഷം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുo സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകും.  നിലവിൽ അണക്കെട്ടിന്‍റെ ഘടനയിൽ കുഴപ്പമില്ലയെന്നു കോടതി പറഞ്ഞെങ്കിലും  50 വർഷമേ ഒരു അണക്കെട്ടിന് ആയുസ്സുള്ളു എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മറുവശത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് സുരക്ഷിതത്വമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2027 ന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ ജലനയം രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: സിബിഎസ്‌ഇയുടെ പുതിയ ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി എന്ത് കൊണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും, രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ആശങ്കയാകുന്നു?

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TAGGED:

MONS JOSSEPH
TAMILNADU
SUPREME COURT
KERALAMS SAFETY
MULLAPPERIYAR NEW DAM

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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