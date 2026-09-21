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ദുരിത ബാധിതരെ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്; ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ഉറപ്പ് നൽകി

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ദുരിത ബാധിതരെ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 9:03 PM IST

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കോട്ടയം: കോട്ടയം മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ദുരിതം അനുഭവിച്ച മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫും ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിയും സന്ദർശിച്ചു.  അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്കും വീട് നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമൺ റോഡിൽ തീക്കോയി വേലത്തുശേരിയിൽ സ്‌കൂട്ടറിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ചെന്നൈ ജവഹർ നഗർ സ്വദേശിനി സംഗീത അരുൺലാലും പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഉറപ്പാവിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ചേലക്കാട് വീട്ടിൽ ജോസഫുമാണ് മരിച്ചത്. 

ഇരുവരുടെയു പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പാലാ ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി. സംഗീതയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. ജോസഫിൻ്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് നടക്കും. മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സർക്കാർ സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പാലാ ആർഡിഒ, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബുധനാഴ്‌ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആൻ്റോ ആൻ്റണി എം.പി., എംഎൽ.മാരായ എം.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, മാണി സി. കാപ്പൻ, പാലാ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ മായാ രാഹുൽ, വൈസ് ചെയർമാൻ ബിജു മാത്യൂസ് എന്നിവരും പാലാ ആർഡിഒ ഷാഹിന രാമകൃഷ്ണൻ, തഹസിൽദാർ സജിമോൻ മാത്യു തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശുപത്രിയിലെത്തി നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. 

കോട്ടയം: കോട്ടയം മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ദുരിതം അനുഭവിച്ച മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫും ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിയും സന്ദർശിച്ചു.  അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്കും വീട് നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമൺ റോഡിൽ തീക്കോയി വേലത്തുശേരിയിൽ സ്‌കൂട്ടറിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ചെന്നൈ ജവഹർ നഗർ സ്വദേശിനി സംഗീത അരുൺലാലും പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഉറപ്പാവിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ചേലക്കാട് വീട്ടിൽ ജോസഫുമാണ് മരിച്ചത്. 

ഇരുവരുടെയു പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പാലാ ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി. സംഗീതയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. ജോസഫിൻ്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് നടക്കും. മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സർക്കാർ സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പാലാ ആർഡിഒ, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബുധനാഴ്‌ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആൻ്റോ ആൻ്റണി എം.പി., എംഎൽ.മാരായ എം.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, മാണി സി. കാപ്പൻ, പാലാ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ മായാ രാഹുൽ, വൈസ് ചെയർമാൻ ബിജു മാത്യൂസ് എന്നിവരും പാലാ ആർഡിഒ ഷാഹിന രാമകൃഷ്ണൻ, തഹസിൽദാർ സജിമോൻ മാത്യു തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശുപത്രിയിലെത്തി നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. 

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