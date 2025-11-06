ETV Bharat / Videos

വന്യജീവി ആക്രമണം; 'കർഷകർക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കും': എകെ ശശീന്ദ്രൻ - MINISTER ON WILD ANIMAL ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 1:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: വന്യജീവി ആക്രമണത്തിനിരയായ കർഷകർക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്‌ചയാണോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അതിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസര്‍കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു പ്രതികരണം. കുരങ്ങ് ശല്യം ലഘൂകരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുതിരാനിലെ കാട്ടാന ശല്യം ആനത്താരയിൽ തുരങ്കപാത വന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും വേലി കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹാരമാകില്ലെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വന്യജീവികളുടെ സഞ്ചാരപാദത്തിന് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിനായി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുതിരാനിൽ ശല്യക്കാരനായെത്തുന്ന കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ വനംവകുപ്പ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംഘമാണ് രാത്രിയിലും ദൃശ്യമാകുന്ന തെർമൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മേഖലയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒറ്റയാനാണ്. അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ആശങ്കയില്‍ കഴിയുന്നത്.

കാസർകോട്: വന്യജീവി ആക്രമണത്തിനിരയായ കർഷകർക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്‌ചയാണോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അതിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസര്‍കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു പ്രതികരണം. കുരങ്ങ് ശല്യം ലഘൂകരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുതിരാനിലെ കാട്ടാന ശല്യം ആനത്താരയിൽ തുരങ്കപാത വന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും വേലി കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹാരമാകില്ലെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വന്യജീവികളുടെ സഞ്ചാരപാദത്തിന് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിനായി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുതിരാനിൽ ശല്യക്കാരനായെത്തുന്ന കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ വനംവകുപ്പ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംഘമാണ് രാത്രിയിലും ദൃശ്യമാകുന്ന തെർമൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മേഖലയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒറ്റയാനാണ്. അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ആശങ്കയില്‍ കഴിയുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

AK SASEENDRAN MINISTER
WILDLIFE ATTACK IN KASARGOD
WILD ANIMAL ATTACK
ELEPHANT ATTACK
MINISTER ON WILD ANIMAL ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BARNAWAPARA WILDLIFE SANCTUARY ELEPHANTS FELL INTO WELL CHHATTISGARH ELEPHANTS RESCUE

'കരകയറി'; കുട്ടിയാന ഉൾപ്പെടെ നാല് ആനകൾ കിണറ്റിൽ വീണു, നാല് മണിക്കൂറത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷ

November 4, 2025 at 4:36 PM IST
OOMMEN CHANDY BIRTHDAY OOMMEN CHANDY CHANDI OOMMEN 82ND BIRTHDAY OOMMEN CHANDY

'കുഞ്ഞുഞ്ഞോര്‍മ്മകളില്‍ പുതുപ്പള്ളി'; മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82ാമത് ജന്മദിനാചരണം നടന്നു

November 1, 2025 at 5:33 PM IST
COLLAGE GALLERY COLLAPSE KERALA LATEST NEWS ACCIDENT IN COLLAGE PALA Pala St Thomas College

കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ താത്‌കാലിക ഗ്യാലറി തകർന്നു; 15 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്

October 31, 2025 at 6:01 PM IST
KOTTAYAM ACCIDENT NEWS YOUNG DOCTOR DIED IN AN ACCIDENT ACCIDENT KERALA Car fell In To ditch

കാര്‍ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഡോക്‌ടര്‍ മരിച്ചു

October 31, 2025 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.