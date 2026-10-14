മിനികൂപ്പര് അപകടം: പ്രതിയുടെ മാതാവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാര്ച്ച്
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Published : October 14, 2026 at 5:02 PM IST
ആലപ്പുഴ: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തിലെ പ്രതി സുഹൈലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ. ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഇഹ ഡിസൈൻസി'ലേക്കാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പിഎച്ചുഅയ്യർ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് വച്ച് മാർച്ച് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. എഫ്ഐആറിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ പേര് പോലും എഴുതാൻ പൊലീസ് തയാറാകാതിരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിലാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം സി ശ്യാംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി ജയിംസ് ശ്യാമുവേൽ, ജില്ല ട്രഷറർ ജിസ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 11ന് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആലപ്പുഴ: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തിലെ പ്രതി സുഹൈലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ. ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഇഹ ഡിസൈൻസി'ലേക്കാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പിഎച്ചുഅയ്യർ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് വച്ച് മാർച്ച് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. എഫ്ഐആറിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ പേര് പോലും എഴുതാൻ പൊലീസ് തയാറാകാതിരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിലാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം സി ശ്യാംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി ജയിംസ് ശ്യാമുവേൽ, ജില്ല ട്രഷറർ ജിസ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 11ന് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.