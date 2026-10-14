ETV Bharat / Videos

മിനികൂപ്പര്‍ അപകടം: പ്രതിയുടെ മാതാവിന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ മാര്‍ച്ച്

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ഡിവൈഎഫ്​ഐ മാർച്ചിൻ്റെ ദ്യശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2026 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തിലെ പ്രതി സുഹൈലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്‌ത്ര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ. ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഇഹ ഡിസൈൻസി'ലേക്കാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പിഎച്ചുഅയ്യർ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് വച്ച് മാർച്ച് പൊലീസ്  ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. എഫ്ഐആറിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ പേര് പോലും എഴുതാൻ പൊലീസ് തയാറാകാതിരുന്നത്​ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ്​ നേതാവിന്‍റെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിലാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ​ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച്​​ ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഡിവൈഎഫ്​ഐ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം സി ശ്യാംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി ജയിംസ് ശ്യാമുവേൽ, ജില്ല ട്രഷറർ ജിസ്‌മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഒക്‌ടോബർ 11ന് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ആലപ്പുഴ: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തിലെ പ്രതി സുഹൈലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്‌ത്ര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ. ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഇഹ ഡിസൈൻസി'ലേക്കാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പിഎച്ചുഅയ്യർ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് വച്ച് മാർച്ച് പൊലീസ്  ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. എഫ്ഐആറിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ പേര് പോലും എഴുതാൻ പൊലീസ് തയാറാകാതിരുന്നത്​ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ്​ നേതാവിന്‍റെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിലാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ​ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച്​​ ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം ആർ രാഹുൽ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഡിവൈഎഫ്​ഐ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം സി ശ്യാംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി ജയിംസ് ശ്യാമുവേൽ, ജില്ല ട്രഷറർ ജിസ്‌മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഒക്‌ടോബർ 11ന് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUHAIL SAJEEV
DYFI MARCH IN MINI COOPER ACCIDENT
NEDUMBASSERY MINI COOPER CRASH
MINI COOPER CRASH CASE
NEDUMBASSERY MINI COOPER ACCIDENT

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

YOUNG MAN ARRESTED SALE DRUGS FOR STUDENTS OPERATION THUFAN PALAKKAD POLICE

വില്‍പ്പനയ്‌ക്കായി വീട്ടില്‍ എംഡിഎംഎ സൂക്ഷിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍, 5 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു

October 13, 2026 at 8:46 PM IST
RUBBER MILK STOLEN SHORNUR SHORNUR POLICE RUBBER MILK STOLEN THEFT CASES KERALA RUBBER LATEX KERALAM

റബ്ബറിന് വില കൂടിയതോടെ കള്ളന്മാർ സജീവം; ഷൊർണൂരിൽ കവര്‍ന്നത് 200 ലിറ്റർ റബ്ബർ പാൽ

October 12, 2026 at 8:28 PM IST
BJP PROTEST PALAKKAD CJP PROTEST SIR PROTEST PRASHANTH SHIVAN

'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറാവുന്നതിന് മുമ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റിട്ടുണ്ട്'; ഡല്‍ഹിയിലെ സമരത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം

October 12, 2026 at 6:28 PM IST
ACCIDENT IN SULTAN BATHERY COLLEGE STUDENTS TARVELLER ACCIDENT TRAVELLER VAN OVERTURNS WAYAND WAYANAD

സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ട്രാവലർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; രണ്ട് മരണം

October 12, 2026 at 1:26 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.