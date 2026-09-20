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ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; വാഗമൺ - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഗതാഗതം

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ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 6:59 PM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 8:26 PM IST

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കോട്ടയം: വാഗമൺ - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. വാഗമൺ - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ തീക്കോയിക്കും വാഗമണ്ണിനും മദ്ധ്യേ കാരികാട് ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് സംഭവം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയതെന്ന് യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. മലമുകളിൽ നിന്നും ഉരുൾപൊട്ടി വലിയതോതിലുള്ള പാറകളും മണ്ണും കൂട്ടമായി റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണ നിലയിലാണ്. റോഡിന് കുറുകെ മണ്ണും കല്ലും വന്നടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം നിലച്ച് വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ച് വിടുകയാണ്. ഫയർഫോഴ്‌സിനെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചതായും മറ്റ് അപകട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലന്നും തീക്കോയി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ മോഹനൻ കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു.  

മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു

ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ ആരംഭിച്ച ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളായ തീക്കോയി, തലനാട്, വാഗമൺ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തീക്കോയി പ്രദേശത്ത് ആറ്റിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിലെ മഴയിൽ റോഡിൽ പതിച്ച കല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും മാറ്റാത്തതും തടസത്തിന് കാരണമാണ്. പാലാ, ഭരണങ്ങാനം, പൂഞ്ഞാർ മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റോഡിൽ കാരികാട് ടോപ്പിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു രണ്ടു കാറുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണു. ഇടുക്കി വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂർ മേലേവയലിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വീട് തകർന്നുവീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്‌ണൻ, ചിന്നു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാലകൃഷ്‌ണൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോട്ടയം: വാഗമൺ - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. വാഗമൺ - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ തീക്കോയിക്കും വാഗമണ്ണിനും മദ്ധ്യേ കാരികാട് ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് സംഭവം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയതെന്ന് യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. മലമുകളിൽ നിന്നും ഉരുൾപൊട്ടി വലിയതോതിലുള്ള പാറകളും മണ്ണും കൂട്ടമായി റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണ നിലയിലാണ്. റോഡിന് കുറുകെ മണ്ണും കല്ലും വന്നടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം നിലച്ച് വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ച് വിടുകയാണ്. ഫയർഫോഴ്‌സിനെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചതായും മറ്റ് അപകട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലന്നും തീക്കോയി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ മോഹനൻ കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു.  

മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു

ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ ആരംഭിച്ച ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളായ തീക്കോയി, തലനാട്, വാഗമൺ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തീക്കോയി പ്രദേശത്ത് ആറ്റിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിലെ മഴയിൽ റോഡിൽ പതിച്ച കല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും മാറ്റാത്തതും തടസത്തിന് കാരണമാണ്. പാലാ, ഭരണങ്ങാനം, പൂഞ്ഞാർ മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റോഡിൽ കാരികാട് ടോപ്പിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു രണ്ടു കാറുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണു. ഇടുക്കി വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂർ മേലേവയലിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വീട് തകർന്നുവീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്‌ണൻ, ചിന്നു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാലകൃഷ്‌ണൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Last Updated : September 20, 2026 at 8:26 PM IST

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MEENACHIL RIVER
LANDSLIDE
HEAVY RAIN
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