കൊല്ലത്ത് എംഡിഎംഎ വേട്ട; രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ - MDMA SEIZED IN KOLLAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 10:50 AM IST
കൊല്ലം: മാരക മയക്ക് മരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. പത്തനാപുരം സ്വദേശികളായ വിപിൻ സാജു, മുഹമ്മദ് കൈഫ് എന്നിവരാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും 45.720 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. അയത്തിൽ പന്തലത്താഴം മംഗലത്ത് നടയ്ക്ക് സമീപം വച്ചാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്നും എംഡിഎംഎ ട്രെയിന് മാര്ഗം കൊല്ലത്ത് എത്തിച്ച് അതുമായി പുന്തലത്താഴത്തുള്ള ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുംവഴിയാണ് ഇരുവര്ക്കും കുരുക്ക് വീണത്. ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവില് യൂബര് ഡ്രൈവറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് കൈഫ് ഇടക്കിടെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഈ വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേരും ഒരു മാസമായി ഡാന്സാഫ് സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര് എം.ഹേമലതയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് വാഹനം പരിശോധിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് എംഡിഎംഎ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എസ്ഐമാരായ ഗോപകുമാർ, സായിസേനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐമാരായ ഹരിലാൽ, ബൈജു ജെറോം, എഎസ്ഐമാരായ സുനിൽ, സീനു, മനു, സജു, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അനു ആർ.നാഥ്, ദിലീപ് റോയ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസിന് കൈമാറി.
കൊല്ലം: മാരക മയക്ക് മരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. പത്തനാപുരം സ്വദേശികളായ വിപിൻ സാജു, മുഹമ്മദ് കൈഫ് എന്നിവരാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും 45.720 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. അയത്തിൽ പന്തലത്താഴം മംഗലത്ത് നടയ്ക്ക് സമീപം വച്ചാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്നും എംഡിഎംഎ ട്രെയിന് മാര്ഗം കൊല്ലത്ത് എത്തിച്ച് അതുമായി പുന്തലത്താഴത്തുള്ള ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുംവഴിയാണ് ഇരുവര്ക്കും കുരുക്ക് വീണത്. ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവില് യൂബര് ഡ്രൈവറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് കൈഫ് ഇടക്കിടെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഈ വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേരും ഒരു മാസമായി ഡാന്സാഫ് സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര് എം.ഹേമലതയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് വാഹനം പരിശോധിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് എംഡിഎംഎ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എസ്ഐമാരായ ഗോപകുമാർ, സായിസേനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐമാരായ ഹരിലാൽ, ബൈജു ജെറോം, എഎസ്ഐമാരായ സുനിൽ, സീനു, മനു, സജു, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അനു ആർ.നാഥ്, ദിലീപ് റോയ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസിന് കൈമാറി.