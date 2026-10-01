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നിർമാണത്തിലിരുന്ന ചിപ്പ് നിർമാണ ഫാക്‌ടറിക്ക് തീപിടിച്ചു; വൻ നാശനഷ്‌ടം

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ചിപ്പ് നിർമാണ ഫാക്‌ടറിക്ക് തീപിടിച്ചു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 12:35 PM IST

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കോട്ടയം:  നിർമാണത്തിലിരുന്ന ചിപ്പ് ഫാക്‌ടറിയ്‌ക്ക് തീപിടിച്ചു. വൻ നാശനഷ്‌ടം. ആളപയമില്ല. തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'പി സി ബി എക്സ്പ്രസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളും മദർബോർഡുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാക്‌ടറിയിൽ എസിയിൽ നിന്നാണ് തീപടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.  വരും ഡിസംബറിൽ ഉദ്‌ഘാടനം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. പ്രദേശവാസികളാണ് തീപിടിച്ച വിവരം ഫയർ ഫോവ്‌സിനെ അറിയിച്ചത്. പിന്നാലെ ഉടൻ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും തീ നിയന്ത്രണവിധയമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് സംഘമാണ് എത്തിയത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഏകദേശം 45 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് തീപിടിത്തത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഫയർ ഫോഴ്‌സിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരും. അപകട സമയത്ത് തൊഴിലാളികളോ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ കെട്ടിടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. തലനാരിഴയ്‌ക്കാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളും മദർബോർഡുകളും പൂർണമായി കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 

കോട്ടയം:  നിർമാണത്തിലിരുന്ന ചിപ്പ് ഫാക്‌ടറിയ്‌ക്ക് തീപിടിച്ചു. വൻ നാശനഷ്‌ടം. ആളപയമില്ല. തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'പി സി ബി എക്സ്പ്രസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളും മദർബോർഡുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാക്‌ടറിയിൽ എസിയിൽ നിന്നാണ് തീപടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.  വരും ഡിസംബറിൽ ഉദ്‌ഘാടനം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. പ്രദേശവാസികളാണ് തീപിടിച്ച വിവരം ഫയർ ഫോവ്‌സിനെ അറിയിച്ചത്. പിന്നാലെ ഉടൻ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും തീ നിയന്ത്രണവിധയമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് സംഘമാണ് എത്തിയത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഏകദേശം 45 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് തീപിടിത്തത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഫയർ ഫോഴ്‌സിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരും. അപകട സമയത്ത് തൊഴിലാളികളോ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ കെട്ടിടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. തലനാരിഴയ്‌ക്കാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളും മദർബോർഡുകളും പൂർണമായി കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 

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TAGGED:

MASSIVE FIRE
KOTTAYAM FIRE
CHIP MANUFACTURING UNIT IN KOTTAYAM
ചിപ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ തീ പിടിച്ചു
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