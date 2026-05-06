ഷൊർണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി കിടന്ന് യുവാവ്; അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക് - MAN ON A TRAIN RAILWAY STATION

ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി കിടന്ന് യുവാവ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 4:20 PM IST

പാലക്കാട്: ഷൊർണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന റിക്കവറി ട്രെയിന് മുകളിൽ കയറി പരിസര പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി യുവാവ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് മലപ്പുറം കാളികാവ് സ്വദേശിയായ 30 വയസുകാരൻ രാജേഷ് 8ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന റിക്കവറി തീവണ്ടിക്ക് മുകളിൽ കയറിയിരുന്നത്. ദീർഘ സമയം ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കിടന്ന യുവാവ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. 

തീവണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുത ലൈനിലൂടെ ആ സമയം വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇല്ലാത്തത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തി ദീർഘനേരം പരിശ്രമിച്ചാണ് യുവാവിനെ താഴെയിറക്കിയത്. ചെറിയതോതിൽ പരിക്കുപറ്റിയ യുവാവിനെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 

ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മനോനില തെറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു യുവാവെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മനോനില തെറ്റി പൊതുയിടങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ വൻ തോതിൽ വർധിച്ചുവരുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ. 

