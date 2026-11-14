കട്ടപ്പന കടമാക്കുഴിയിൽ പാറ ഇടിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാള് മരിച്ചു
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Published : November 14, 2026 at 2:48 PM IST
ഇടുക്കി: കട്ടപ്പന കടമാക്കുഴിയിൽ പാറ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തോട്ടം ഉടമ ബെന്നിയാണ് വീട്ടുവളപ്പില് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഏലത്തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ പാറ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. രാവിലെ ജോലിക്കായി ഭാര്യ ജെസിയോടൊപ്പം തോട്ടത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ബെന്നി. ഇതിനിടെയാണ് വലിയ പാറക്കൂട്ടം മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. പാറ വരുന്നത് കണ്ട് ബെന്നി ഓടിമാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജെസിയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി എത്തുന്നത്. ബെന്നിയെ ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് നാട്ടുകാരും പൊലീസും പാറയ്ക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബെന്നി മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റിവിടുന്നത് പൊലീസ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പാറയിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മുൻപ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേഖല കൂടിയാണിത്. അപകട സാധ്യതയെ തുടർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ കടക്കരുതെന്നും എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കി: കട്ടപ്പന കടമാക്കുഴിയിൽ പാറ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തോട്ടം ഉടമ ബെന്നിയാണ് വീട്ടുവളപ്പില് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഏലത്തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ പാറ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. രാവിലെ ജോലിക്കായി ഭാര്യ ജെസിയോടൊപ്പം തോട്ടത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ബെന്നി. ഇതിനിടെയാണ് വലിയ പാറക്കൂട്ടം മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. പാറ വരുന്നത് കണ്ട് ബെന്നി ഓടിമാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജെസിയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി എത്തുന്നത്. ബെന്നിയെ ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് നാട്ടുകാരും പൊലീസും പാറയ്ക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബെന്നി മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റിവിടുന്നത് പൊലീസ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പാറയിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മുൻപ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേഖല കൂടിയാണിത്. അപകട സാധ്യതയെ തുടർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ കടക്കരുതെന്നും എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.