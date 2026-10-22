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സ്ക്രാപ്പ് ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം; ഫയർഫോഴ്‌സിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

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സ്ക്രാപ്പ് ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2026 at 3:21 PM IST

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പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂരിലെ സ്ക്രാപ്പ് ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ആരംഭിച്ച അഗ്നിബാധ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് പൂർണമായും അണക്കാൻ സാധിച്ചത്.  പട്ടാമ്പി, ഷൊർണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് തീ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചത്.

തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പട്ടാമ്പി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും എത്തിയ സേനാംഗങ്ങൾ തീയണയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഷൊർണൂരിൽനിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനായി അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ ഏകോപിതമായും ജാഗ്രതയോടെയും പ്രവർത്തിച്ചു. 

തീ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളും നിർണായകമായി. നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ടുമണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രാത്രി പത്തുമണിയോടെ തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. പട്ടാമ്പി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്‌എഫ്ആർഒ സനത്ത്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ നികേഷ്, അജീഷ്, ആകാശ്, അജയ്, ഹോം ഗാർഡ് ദേവദാസ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൊർണൂരിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. 

പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂരിലെ സ്ക്രാപ്പ് ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ആരംഭിച്ച അഗ്നിബാധ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് പൂർണമായും അണക്കാൻ സാധിച്ചത്.  പട്ടാമ്പി, ഷൊർണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് തീ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചത്.

തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പട്ടാമ്പി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും എത്തിയ സേനാംഗങ്ങൾ തീയണയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഷൊർണൂരിൽനിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനായി അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ ഏകോപിതമായും ജാഗ്രതയോടെയും പ്രവർത്തിച്ചു. 

തീ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളും നിർണായകമായി. നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ടുമണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രാത്രി പത്തുമണിയോടെ തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. പട്ടാമ്പി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്‌എഫ്ആർഒ സനത്ത്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ നികേഷ്, അജീഷ്, ആകാശ്, അജയ്, ഹോം ഗാർഡ് ദേവദാസ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൊർണൂരിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. 

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