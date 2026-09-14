'തങ്ങള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനം ഉയരുമ്പോള് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് പറയേണ്ടെ അതാണിത്'; സിപിഎമ്മിനെ വിമര്ശിച്ച് എംഎ റസാഖ്
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Published : September 14, 2026 at 1:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ശരപഞ്ചത്തിൽ കിടന്ന് പുളയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേണ്ടേയെന്ന് കരുതിയാണ് സിപിഎം മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടിയായി ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എംഎ റസാഖ്. മുസ്ലിം ലീഗാണ് യുഡിഎഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് സിപിഎം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ അവർ ചിന്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. ലീഗ് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തിയിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റസാഖ് പരിഹസിച്ചു. സിപിഎമ്മിന് മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ധർമ്മടത്തൊക്കെ ആദ്യ എട്ട് റൗണ്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ പിറകോട്ട് പോയത് മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോയെന്ന് റസാഖ് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ 19,400ല് പരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് പിണറായി വിജയന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. തവനൂരിൽ വിഎസ് ജോയ് വിജയിച്ചത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ ഒരു സമുദായം നോക്കിയാണോ വോട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുള്ളത്? ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തിയും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. അതിൽ സിപിഎം തോറ്റുപോയി. തോറ്റത് അവരുടെ ഭരണത്തിലെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണെന്നും എംഎ റസാഖ് സിപിഎമ്മിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയർ അഞ്ഞാഴിയെന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ഇതിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എംഎ റസാഖ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ശരപഞ്ചത്തിൽ കിടന്ന് പുളയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേണ്ടേയെന്ന് കരുതിയാണ് സിപിഎം മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടിയായി ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എംഎ റസാഖ്. മുസ്ലിം ലീഗാണ് യുഡിഎഫിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് സിപിഎം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ അവർ ചിന്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. ലീഗ് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തിയിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റസാഖ് പരിഹസിച്ചു. സിപിഎമ്മിന് മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള ധർമ്മടത്തൊക്കെ ആദ്യ എട്ട് റൗണ്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ പിറകോട്ട് പോയത് മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോയെന്ന് റസാഖ് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ 19,400ല് പരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് പിണറായി വിജയന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. തവനൂരിൽ വിഎസ് ജോയ് വിജയിച്ചത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ ഒരു സമുദായം നോക്കിയാണോ വോട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുള്ളത്? ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തിയും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. അതിൽ സിപിഎം തോറ്റുപോയി. തോറ്റത് അവരുടെ ഭരണത്തിലെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണെന്നും എംഎ റസാഖ് സിപിഎമ്മിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയർ അഞ്ഞാഴിയെന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ഇതിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എംഎ റസാഖ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.