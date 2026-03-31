വിഡി സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന ആള്; വയനാട് വീട് നിർമാണത്തില് പരിഹാസവുമായി എം എ ബേബി - WAYANAD TOWNSHIP
Published : March 31, 2026 at 3:03 PM IST
വയനാട്: വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല ദുരിതബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച വീട് പൂർത്തിയാക്കാത്തതില് വി ഡി സതീശനെതിരേ പരിഹാസവുമായി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. വി ഡി സതീശൻ വീട് നിർമിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ വീട് നിർമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ പോലും പഞ്ചായത്തില് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കല്പറ്റയില് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് എം എ ബേബി പരിഹസിച്ചു.
വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കടന്നാക്രമിച്ചു. കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കേരളത്തിന് അപമാനകരമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വഞ്ചന കോൺഗ്രസില് പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും ഹരിയാനയിലെ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വിഷയത്തെ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് എം എ ബേബി ആരോപിച്ചു.
"മലയാളികളായ രണ്ട് ദേശിയ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് ഹരിയാനയിലെ മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുചിത്രാ ദേവിയില് നിന്ന് കോടികള് തട്ടിയെന്ന് അവരുടെ ഭർത്താവ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നല്കി. അതുകൊണ്ട് വയനാട്ടിലേത് പുതിയ സംഭവമല്ല." എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, ദുരിതാശ്വാസ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു കേരള മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടൗൺഷിപ്പ് എന്നും സർക്കാർ വയനാട്ടില് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്നത് ടൗൺഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ടൂറസത്തിൻ്റെ കൂടി കാലമാണ്. ടുറിസത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ടൗൺഷിപ്പ് കാണാൻ ആളുകള് വരാൻ പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വീട് നിർമാണത്തിന് പാഴ്വസ്തുക്കള് ശേഖരിച്ച് 20 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രയത്നത്തെ അഭിനന്ദിച്ച ബേബി മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയില് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വീട് നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവായ തുകയെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങള്ക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി. അതില് അഴിമതിയില്ലെന്നും ഇനിയൊരു ഉരുള്പൊട്ടല് ഉണ്ടായാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തില് വീട് നിർമിച്ചകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെലവ് ഉണ്ടായതെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല ദുരിതബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച വീട് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് എല്ഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ യുഡിഎഫിനെതിരെയുള്ള പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാംപയിൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുടെ നിർമാണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതീകാത്മക സമരവുമായി രംഗത്തെത്തി. പദ്ധതിക്കായി കോൺഗ്രസ് മാറ്റിവെച്ച ഭൂമിയിൽ കുടിൽ കെട്ടി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
