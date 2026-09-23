'സൗജന്യം പറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്', മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുമായി എംവി ഗോവിന്ദൻ
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Published : September 23, 2026 at 9:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ വിമാനയാത്രയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. ദുരന്തബാധിതരെ കാണാൻ പോയ യാത്രയുടെ സ്പോൺസർ ആരാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഒരു സ്പോൺസർ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്പോൺസർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അധപതിച്ചുവെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആരോപിച്ചു. മംഗലാപുരം യാത്രയുടെയും മലപ്പുറം യാത്രയുടെയും സ്പോൺസർ ആരാണെന്ന് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സൗജന്യം പറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കെഎംഷാജിയുടെ യാത്ര വഴിക്ക് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വകുപ്പ് പിരിച്ചു വിടണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പകപോക്കലിൻ്റെ പുതിയ തലമാണ് പിണറായിക്കും റിയാസിനുമെതിരായ കേസെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എഫ്ഐആർ പോലും ഇടാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത കേസിൽ കെജരിവാളിനെ മാസങ്ങളോളം ജയിലിലടച്ച ഏജൻസിയാണ് ഇഡി. സിപിഎമ്മിനെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നേരിടും.ഓലപ്പാമ്പു കാട്ടി പേടിപ്പിക്കണ്ട. സതീശൻ തെറ്റായ നിലപാടിന് സതീശൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. മോദി - ഇഡി - വിഡി കൂട്ടുകെട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ വിമാനയാത്രയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. ദുരന്തബാധിതരെ കാണാൻ പോയ യാത്രയുടെ സ്പോൺസർ ആരാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഒരു സ്പോൺസർ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്പോൺസർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അധപതിച്ചുവെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആരോപിച്ചു. മംഗലാപുരം യാത്രയുടെയും മലപ്പുറം യാത്രയുടെയും സ്പോൺസർ ആരാണെന്ന് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സൗജന്യം പറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കെഎംഷാജിയുടെ യാത്ര വഴിക്ക് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വകുപ്പ് പിരിച്ചു വിടണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പകപോക്കലിൻ്റെ പുതിയ തലമാണ് പിണറായിക്കും റിയാസിനുമെതിരായ കേസെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എഫ്ഐആർ പോലും ഇടാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത കേസിൽ കെജരിവാളിനെ മാസങ്ങളോളം ജയിലിലടച്ച ഏജൻസിയാണ് ഇഡി. സിപിഎമ്മിനെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നേരിടും.ഓലപ്പാമ്പു കാട്ടി പേടിപ്പിക്കണ്ട. സതീശൻ തെറ്റായ നിലപാടിന് സതീശൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. മോദി - ഇഡി - വിഡി കൂട്ടുകെട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.