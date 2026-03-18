ETV Bharat / Videos

കൊച്ചി സേലം എൽപിജി പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച; മേഖലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം - ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ തീപിടിത്തം

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
എൽപിജി പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച, മേഖലയിൽ രൂക്ഷ ഗന്ധം, കർശന നിയന്ത്രണം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: പാലിയേക്കരയിൽ കൊച്ചി സേലം പാചകവാതക പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച. ബി‌പി‌സി‌എൽ പെട്രോൾ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പ് ലൈനില്‍ നിന്ന് ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വലിയതോതില്‍ എല്‍പിജി ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായതോടെ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ വാല്‍വ് അടച്ചു. പൈപ്പ് ലൈനില്‍ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന വാതകമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചോര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

പുതുക്കാട് അഗ്നിരക്ഷസേന സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌ത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് ഏതാനും ചുറ്റളവില്‍ രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷസേനയും വില്ലേജ് ഓഫിസ് അധികൃതരും എത്തി മുന്‍കരുതലുകള്‍ നിർദേശിച്ചു. 

വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെഎസ്‌ പിപിഎല്‍, പെട്രോളിയം കമ്പനികളായ ബിപിസിഎല്‍, ഐഒസിഎല്‍ അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 

ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പൈപ്പിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌ത് നിറച്ചശേഷം ഗ്യാസിൻ്റ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി പാലക്കാട് നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പൈപ്പിലെ ഗ്യാസ് ചോർന്നു പോകുന്നത് ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ചോർച്ച തുടരുന്നതിനിടെ മണലി മടവാക്കര റോഡ് അടച്ച് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു.

തൃശൂർ: പാലിയേക്കരയിൽ കൊച്ചി സേലം പാചകവാതക പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച. ബി‌പി‌സി‌എൽ പെട്രോൾ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പ് ലൈനില്‍ നിന്ന് ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വലിയതോതില്‍ എല്‍പിജി ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായതോടെ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ വാല്‍വ് അടച്ചു. പൈപ്പ് ലൈനില്‍ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന വാതകമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചോര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

പുതുക്കാട് അഗ്നിരക്ഷസേന സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌ത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് ഏതാനും ചുറ്റളവില്‍ രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷസേനയും വില്ലേജ് ഓഫിസ് അധികൃതരും എത്തി മുന്‍കരുതലുകള്‍ നിർദേശിച്ചു. 

വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെഎസ്‌ പിപിഎല്‍, പെട്രോളിയം കമ്പനികളായ ബിപിസിഎല്‍, ഐഒസിഎല്‍ അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 

ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പൈപ്പിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌ത് നിറച്ചശേഷം ഗ്യാസിൻ്റ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി പാലക്കാട് നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പൈപ്പിലെ ഗ്യാസ് ചോർന്നു പോകുന്നത് ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ചോർച്ച തുടരുന്നതിനിടെ മണലി മടവാക്കര റോഡ് അടച്ച് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു.

For All Latest Updates

TAGGED:

പാചകവാതക പൈപ്പ്‌ലൈൻ ചോർച്ച
എല്‍പിജി ചോര്‍ച്ച
കൊച്ചി സേലം എൽപിജി പൈപ്പ്‌ലൈൻ
THRISSUR GAS LEAK
ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ തീപിടിത്തം

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പത്മജാ വേണുഗോപാൽ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് എൻഡിഎ KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

തൃശൂരില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്; റോഡ്‌ ഷോയുമായി പത്മജയും ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്‌ണനും ടിഎന്‍ പ്രതാപനും

March 18, 2026 at 11:10 AM IST
തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതി വയനാട് തേനീച്ച കൃഷി നീർത്തട വികസന പദ്ധതി

'വെരി സ്വീറ്റ്'; വയനാട്ടിൽ തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം, ആദ്യ തേൻ വിളവെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയം

March 17, 2026 at 1:08 PM IST
NDA CANDIDATES KAVITHA KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 കവിത എഎസ്‌ വയനാട് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി

'ഇത്തവണ മത്സരം ജയിക്കാനായി'; ബത്തേരിയില്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി എന്‍ഡിഎ

March 17, 2026 at 8:19 AM IST
ടാറിൽ കുടുങ്ങിയ നായയെ രക്ഷിച്ചു കോഴിക്കോട് ടാറിൽ തെരുവ് നായകൾ കുടുങ്ങി തെരുവ് നായ

ഹാവൂ രക്ഷപ്പെട്ടു... കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് നായകൾ ടാറിൽ കുടുങ്ങി; രക്ഷകരായി നാട്ടുക്കാരും ടിഡിആർഎഫും

March 11, 2026 at 4:21 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.