കൊച്ചി സേലം എൽപിജി പൈപ്പ്ലൈനിൽ ചോർച്ച; മേഖലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം - ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ തീപിടിത്തം
Published : March 18, 2026 at 3:20 PM IST
തൃശൂർ: പാലിയേക്കരയിൽ കൊച്ചി സേലം പാചകവാതക പൈപ്പ്ലൈനിൽ ചോർച്ച. ബിപിസിഎൽ പെട്രോൾ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പ് ലൈനില് നിന്ന് ചോര്ച്ച ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വലിയതോതില് എല്പിജി ചോര്ച്ച ഉണ്ടായതോടെ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ വാല്വ് അടച്ചു. പൈപ്പ് ലൈനില് തങ്ങി നിന്നിരുന്ന വാതകമാണ് ഇപ്പോള് ചോര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പുതുക്കാട് അഗ്നിരക്ഷസേന സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചോര്ച്ചയുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് ഏതാനും ചുറ്റളവില് രൂക്ഷ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷസേനയും വില്ലേജ് ഓഫിസ് അധികൃതരും എത്തി മുന്കരുതലുകള് നിർദേശിച്ചു.
വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെഎസ് പിപിഎല്, പെട്രോളിയം കമ്പനികളായ ബിപിസിഎല്, ഐഒസിഎല് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പൈപ്പിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് നിറച്ചശേഷം ഗ്യാസിൻ്റ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി പാലക്കാട് നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പൈപ്പിലെ ഗ്യാസ് ചോർന്നു പോകുന്നത് ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ചോർച്ച തുടരുന്നതിനിടെ മണലി മടവാക്കര റോഡ് അടച്ച് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു.
