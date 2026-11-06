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'നിത്യ ഇസ് ദ നെക്‌സ്‌റ്റ് മേയർ ഓഫ് ലോസ് ആഞ്ചലസ്', നിത്യ രാമൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തില്‍ കുടുംബം

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നിത്യയെക്കുറിച്ച് ബന്ധുക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2026 at 4:06 PM IST

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തൃശൂർ: "രാത്രി 12 മണിക്കാണ് ആ കോൾ വരുന്നത്. ഇറ്റീസ് കൺഫോം. നിത്യ ഇസ് ദ നെക്‌സ്‌റ്റ് മേയർ ഓഫ് ലോസ് ആഞ്ചലസ്" മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ നിത്യ രാമൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിലാണ് ബന്ധു ടികെ ദേവനാരായണൻ. അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ നിലവിലെ മേയർ കാരൻ ബാസിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്‌റ്റ് നേതാവായ നിത്യ വിജയം കൈവരിച്ചത്. നിത്യയുടെ മുന്നേറ്റം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയനടക്കാവ് ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിൽ റിട്ട. പ്രൊഫ. ടികെ ദേവനാരായണൻ. നിത്യയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സഹോദരനാണ് ടികെ ദേവനാരയണൻ. അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് നിത്യ അവസാനമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നിത്യയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അമ്മ സുധ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയറാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജയും ആദ്യ ഏഷ്യൻ-അമേരിക്കൻ വനിതയുമാണ് നിത്യ രാമൻ. ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്‌റ്റസ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ (DSA) പിന്തുണയോടെയാണ് ഇവർ മത്സരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹോദരി പൗത്രി  നിത്യ വി രാമൻ വിജയം നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയ നടക്കാവ് ശ്രീ ശ്രുതി വീട്ടിൽ പ്രൊഫസർ ടികെ ദേവനാരായണനും കുടുംബവും. 

തൃശൂർ: "രാത്രി 12 മണിക്കാണ് ആ കോൾ വരുന്നത്. ഇറ്റീസ് കൺഫോം. നിത്യ ഇസ് ദ നെക്‌സ്‌റ്റ് മേയർ ഓഫ് ലോസ് ആഞ്ചലസ്" മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ നിത്യ രാമൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിലാണ് ബന്ധു ടികെ ദേവനാരായണൻ. അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ നിലവിലെ മേയർ കാരൻ ബാസിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്‌റ്റ് നേതാവായ നിത്യ വിജയം കൈവരിച്ചത്. നിത്യയുടെ മുന്നേറ്റം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയനടക്കാവ് ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിൽ റിട്ട. പ്രൊഫ. ടികെ ദേവനാരായണൻ. നിത്യയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സഹോദരനാണ് ടികെ ദേവനാരയണൻ. അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് നിത്യ അവസാനമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നിത്യയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അമ്മ സുധ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയറാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജയും ആദ്യ ഏഷ്യൻ-അമേരിക്കൻ വനിതയുമാണ് നിത്യ രാമൻ. ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്‌റ്റസ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ (DSA) പിന്തുണയോടെയാണ് ഇവർ മത്സരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹോദരി പൗത്രി  നിത്യ വി രാമൻ വിജയം നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയ നടക്കാവ് ശ്രീ ശ്രുതി വീട്ടിൽ പ്രൊഫസർ ടികെ ദേവനാരായണനും കുടുംബവും. 

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TAGGED:

US MIDTERM ELECTION 2026
LOS ANGELES MAYOR NITHYA RAMAN
LOS ANGELES MAYOR
NITHYA RAMAN

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