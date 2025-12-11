Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / Videos

സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ; എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താരം - LOCAL BODY ELECTION KERALA 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനന്തവാടിയിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മാനന്തവാടി സർക്കാർ യുപി സ്‌കൂളിലെത്തിയാണ് സജന സജീവൻ സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയാണ് താരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

'വോട്ട് ചെയ്യാനായി എത്തിയതാണ്. ഞാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാമ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം നിങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാൽ എല്ലാവരും സമ്മതിദാനം തീർച്ചയായും വിനിയോഗിക്കുക'- വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 

വയനാട് സ്വദേശിയായ മിന്നുമണിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിൽ അഭിമാനമായി ഉയർന്ന് വന്ന മലയാളി താരമാണ് സജന സജീവൻ. വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരെ നിലവിലെ ചാംപ്യന്‍മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്‍റെ വിജയ റണ്‍സ് കുറിച്ചതോടെയാണ് സജനയെ ലോകമറിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഓള്‍റൗണ്ടറാണ് സജന സജീവൻ. 

വയനാട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനന്തവാടിയിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മാനന്തവാടി സർക്കാർ യുപി സ്‌കൂളിലെത്തിയാണ് സജന സജീവൻ സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയാണ് താരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

'വോട്ട് ചെയ്യാനായി എത്തിയതാണ്. ഞാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാമ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം നിങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാൽ എല്ലാവരും സമ്മതിദാനം തീർച്ചയായും വിനിയോഗിക്കുക'- വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സജന സജീവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 

വയനാട് സ്വദേശിയായ മിന്നുമണിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിൽ അഭിമാനമായി ഉയർന്ന് വന്ന മലയാളി താരമാണ് സജന സജീവൻ. വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരെ നിലവിലെ ചാംപ്യന്‍മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്‍റെ വിജയ റണ്‍സ് കുറിച്ചതോടെയാണ് സജനയെ ലോകമറിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഓള്‍റൗണ്ടറാണ് സജന സജീവൻ. 

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN CRICKETER SAJANA SAJEEVAN
SAJANA SAJEEVAN
LOCAL BODY ELECTION
MANANTHAVADY GOVT UP SCHOOL
LOCAL BODY ELECTION KERALA 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

തെരുവുനായ ശല്യം CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG ​​ATTACK STRAY DOG ​​ATTACK DOG ATTACK MALAPPURAM

മലപ്പുറത്ത് നാല് വയസുകാരിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് നായ, രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി

December 7, 2025 at 5:15 PM IST
WILD ELEPHANT LOCAL BODY ELECTION 2025 WILD ELEPHANT ATTACK ON CANDIDATE MALAKKAPARA ELEPHANT ATTACK

കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം; തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥി

December 7, 2025 at 3:15 PM IST
CAT STUCK UPON COCONUT TREE CAT RESCUED FROM COCONUT TREE തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച Cat

നായയെ പേടിച്ച് പാഞ്ഞുകയറി; മുകളിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇറങ്ങാന്‍ വയ്യ, തെങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി പൂച്ച: VIDEO

December 4, 2025 at 11:46 AM IST
KASARAGOD GENERAL HOSPITAL VIDEO OF YOUTH CONFLICT CLASH IN KASARAGOD HOSPITAL ജനറല്‍ ആശുപത്രി കാസര്‍കോട്

ആശുപത്രിയില്‍ തമ്മിലടിച്ച് രോഗികള്‍; കാരണം മുന്‍വൈരാഗ്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്: VIDEO

December 4, 2025 at 10:25 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.