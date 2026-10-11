ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ബസ് പാഞ്ഞുകയറി പെൺകുട്ടി മരിച്ച സംഭവം: നടപടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്
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Published : October 11, 2026 at 2:39 PM IST
കോട്ടയം: ചന്തക്കവലയില് സ്വകാര്യ ബസ് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി പരുക്കേറ്റ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തില് നടപടിയുമായി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്. അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ തണ്ടപ്ര ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സും വണ്ടിയുടെ ഫിറ്റ്നസും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവര് കുറിച്ചി സ്വദേശി അതുല് ബിജുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈദ്യ പരിശോധയിൽ ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലയെന്നാണ് കണ്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു . മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ ഡ്രൈവറുടെ രക്ത സാംപിൾ ശേഖരിച്ചുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രക്തസാംപിൾ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനക്ക് അയ്ക്കുമെന്നും കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ അനൂപ് ജോസ് പറഞ്ഞു. നട്ടാശേരി ഗാന്ധിസ്മാരക കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം ഇഞ്ചേരിക്കുന്ന് പാറയില് വീട്ടില് അഞ്ജലി അജയ് (19) ആണ് അപകടത്തില് മരണപ്പെട്ടത്. ചന്തക്കവലയ്ക്കു സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. അഞ്ജലിയുടെ സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം നട്ടാശേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽനടന്നു. അമ്മ സന്ധ്യ മരിച്ചത് മുതൽ വല്യമ്മ സരസമ്മയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
കോട്ടയം: ചന്തക്കവലയില് സ്വകാര്യ ബസ് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി പരുക്കേറ്റ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തില് നടപടിയുമായി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്. അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ തണ്ടപ്ര ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്സും വണ്ടിയുടെ ഫിറ്റ്നസും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവര് കുറിച്ചി സ്വദേശി അതുല് ബിജുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈദ്യ പരിശോധയിൽ ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലയെന്നാണ് കണ്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു . മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ ഡ്രൈവറുടെ രക്ത സാംപിൾ ശേഖരിച്ചുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രക്തസാംപിൾ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനക്ക് അയ്ക്കുമെന്നും കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ അനൂപ് ജോസ് പറഞ്ഞു. നട്ടാശേരി ഗാന്ധിസ്മാരക കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം ഇഞ്ചേരിക്കുന്ന് പാറയില് വീട്ടില് അഞ്ജലി അജയ് (19) ആണ് അപകടത്തില് മരണപ്പെട്ടത്. ചന്തക്കവലയ്ക്കു സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. അഞ്ജലിയുടെ സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം നട്ടാശേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽനടന്നു. അമ്മ സന്ധ്യ മരിച്ചത് മുതൽ വല്യമ്മ സരസമ്മയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.